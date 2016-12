Hoffnungen und Ängste In der Tischtennis-Bezirksliga der Männer dürfen sich mit dem Halbzeitmeister TTV Gamshurst (19:1) und den beiden Landesliga-Absteigern Spvgg. Ottenau III (18:2) und dem TB Gaggenau (16:4) insgesamt drei Mannschaften noch Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Der viertplatzierte TTC Iffezheim liegt bereits sechs Punkte hinter Gamshurst zurück und dürfte bei der Titelvergabe keine Rolle mehr spielen. Hinter Iffezheim verfügt neben dem TTV Bühlertal (12:8) nur noch der TV Weisenbach (11:9) über ein positives Punktekonto. Dahinter befinden sich die beiden Aufsteiger TV Lichtental (8:12) und die TTF Rastatt II (7:13) auf einem guten Weg die Klasse zu halten. Der drittletzte TTV Kappelrodeck konnte in der Vorrunde die beiden Spiele gegen die Teams des TV Neuweier (2:18) und TuS Sasbachried (0:20), die auf den beiden Abstiegsplätzen stehen, für sich entscheiden, darf sich aber bei einem geringen Polster von zwei Punkten keineswegs vorzeitig in sicheren Gewässern wähnen. Zur Rückrunde verstärkte sich der TV Weisenbach mit Heimkehrer Attila Vig, der sich beim Landesligisten Rastatter TTC nach Beendigung der ersten Halbserie verabschiedete. Der Rückstand angesichts der sieben Zähler auf den zweiten Tabellenplatz erscheint für die Murgtäler zu groß, um ganz vorne noch ein Wörtchen mitreden zu können. Weisenbach stellt mit seiner Nummer eins, Gerhard Egner, der gemeinsam mit Yannic Klein von den TTF Rastatt II auf 16:2-Einzelsiege zurückblicken kann, den stärksten Einzelspieler der Liga. In der Frauen Bezirksliga führt der TTV Muckenschopf mit 10:0 Punkten das Sechserfeld an. Die TTF Rastatt III folgen mit 8:2 Zählern vor der GTM Rheinmünster (6:4). In der unteren Tabellenhälfte ergatterte der Landesligaabsteiger Rastatter TTC 4:6 Punkte, Iffezheim III folgt mit zwei Zählern, am Tabellenende wartet der TV Weisenbach II (0:10) auf sein erstes Erfolgserlebnis. Muckenschopfs Führungsspielerinnen Ragaa El Bobbou (11:1) und Inge Braun (8:3) liegen auf Platz eins und drei der Bestenliste. In der Männer Bezirksklasse liegen die zweiten Mannschaften des TTC Iffezheim (19:1) und der TTC Rauental (17:3) unangefochten auf den beiden Aufstiegsplätzen. Der SV Weitenung erreichte mit 14:6 Zählern den dritten Rang. Auf dem letzten Platz steht der TTC Iffezheim III mit 2:18 Punkten, auf dem vorletzten Platz liegt der TTV Bühlertal II (6:14), punktgleich mit dem TV Bühl, der dank des besseren Spielverhältnisses den Relegationsplatz inne hat. Nur einen Punkt Vorsprung auf das gefährdete Duo hat der Aufsteiger TTC Muggensturm (7:13). Mit Elisabeth Bittner (SV Weitenung) führt eine Frau die Scorerliste mit 17:3-Einzelsiegen an. Eine der drei Niederlagen geht auf das Konto der Rangzweiten Vincent Schmid (TTG Bischweier), der sich den zweiten Rang mit Dirk Frankenhäuser (TV Gernsbach, beide 15:5) teilen muss. In der Kreisklasse A Staffel eins führen die punktgleichen Teams des TB Bad Rotenfels II und des TuS Durmersheim (beide 13:3) mit dem drittplatzierten TTV Au am Rhein (12:4) einen Dreikampf um einen der beiden Aufstiegsplätze. Ralf Teichert (TB Bad Rotenfels II) liegt mit 13:3-Erfolgen vor den Topspielern des TuS Durmersheim Jürgen Kölmel (10:4) und Matthias Konrad (9:1) in Front. In der Kreisklasse A Staffel zwei liegt der TB Sinzheim mit 16:0 Punkten auf Meisterschaftskurs, die zweite Mannschaft des TV Lichtental (13:3) und die punktgleichen Mannschaften des TTV Muckenschopf II und des TTV Kappelrodeck II (beide 11:5) machen sich noch Hoffnungen auf den direkten Aufstiegsrang. Dank der Rückkehr von Topspieler Maik Deißler vom Landesligisten RTTC, der für den Spitzenreiter 14:0-Einzelpunkte herausspielte, erlebt der TB Sinzheim einen Aufschwung. In der Frauen Kreisklasse A liegt der TTV Gamshurst II mit 18:2 Punkten in Front, die vierten Mannschaften des TTC Iffezheim (14:6) und der TTF Rastatt (12:8) bilden das Verfolgerfeld. Mit 20:0 Punkten dominierte der TTV Au am Rhein II die Hinrunde in der Kreisklasse B Staffel 1. In der Kreisklasse B Staffel 2 liefern sich die TTG Achern II (17:3) und die punktgleichen Verfolger TTC Iffezheim IV, GTM Rheinmünster und der TV Lichtental III (alle 16:4) einen spannenden Vierkampf um die Meisterschaft. Die Tabellenführung in der Kreisklasse C behauptete die Spvgg. Ottenau VII mit 20:0 Punkten. Die vierte Mannschaft des TTC Rauental (21:3) und die TTG Bischweier III (19:5) werden den Titel in der Keisklasse D wohl unters sich ausmachen.(ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kiel

Löwen treffen auf Zebras Kiel (red) - Showdown an der Förde: Im Gigantenduell der Handball-Bundesliga treffen an diesem Mittwoch Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (Foto: dpa) aufeinander. "Die Jungs sind heiß und voll fokussiert", sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen. » Weitersagen (red) - Showdown an der Förde: Im Gigantenduell der Handball-Bundesliga treffen an diesem Mittwoch Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (Foto: dpa) aufeinander. "Die Jungs sind heiß und voll fokussiert", sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen. » - Mehr