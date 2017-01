HSV holt Jens Todt

Eine Sorge weniger hat seit gestern der Karlsruher SC. Der vom Abstieg bedrohte Zweitligist kann seinen am 24. November freigestellten Sportdirektor Jens Todt (46, GES-Foto) von der Gehaltsliste streichen. Todt wird kurz vor seinem 47. Geburtstag (5. Januar) Sportchef beim Bundesliga-Dino Hamburger SV. Heribert Bruchhagen, der neue Vorstandschef des HSV, und Ingo Wellenreuther haben telefonisch eine Einigung über Todts Wechsel an die Elbe gefunden. "Damit können beide Vereine gut leben", sagte der KSC-Präsident gestern. "Wir jedenfalls sind sehr zufrieden." Das Gesamtpaket - Gehaltseinsparung, Ablösesumme, Freundschaftsspiel - dürfte für den KSC einen sechsstelligen Gesamtwert haben. Vertraglich fixiert werden soll Todts Wechsel zum Tabellen-16. der Bundesliga heute. Gestern am späten Nachmittag dementierte Bruchhagen allerdings eine Einigung.

Todt war beim HSV vom 1. Juni 2008 bis 25. Juni 2009 Leiter der Nachwuchsabteilung und gab sein Amt damals auf, weil das Vertrauensverhältnis zum damaligen Clubchef Bernd Hoffmann nicht stimmte. Nach den Stationen Wolfsburg (Nachwuchskoordinator), und Bochum (Sportlicher Leiter) war der frühere Profi und Europameister 1996 vom 1. Juli 2013 bis vor fünfeinhalb Wochen im Wildpark tätig. Dort hatte er im Sommer kein glückliches Händchen bei der Suche nach einem Nachfolger von Cheftrainer Markus Kauczinski und auch bei der Kadergestaltung. Nach der Heimniederlage gegen Sandhausen (1:3), der dritten Niederlage hintereinander, und auf Tabellenplatz 16 wurde Todt, dessen Verhältnis zu Präsident Ingo Wellenreuther schon seit Herbst 2015 angespannt wirkte, noch vor Trainer Tomas Oral vor die Tür gesetzt.