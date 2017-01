Nur einen Monat arbeitslos

Der 58-Jährige übernimmt damit die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Tayfun Korkut antreten, wie Sport1 am Montag auf seiner Homepage berichtete. Die Zeitung "Rheinpfalz" schrieb, alle Anzeichen sprächen dafür, dass Meier am Dienstag beim Trainingsauftakt vorgestellt werde. Auch mehrere andere Medien meldeten den Trainerwechsel als perfekt. Vom Verein selbst gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Sportdirektor Uwe Stöver sagte, es seien noch letzte Details zu klären.

Meier war erst am 5. Dezember beim Bundesligisten SV Darmstadt 98 beurlaubt worden. Als Trainer verfügt er über viel Erfahrung in der 2. Liga. In 233 Spielen betreute er Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld. Düsseldorf und Duisburg führte er dabei sogar in die Bundesliga.

Neben Meier war auch der zuletzt beim Zweitliga-Konkurrenten Greuther Fürth freigestellte Stefan Ruthenbeck als Nachfolger für Korkut gehandelt worden. Zudem hatte sich Ex-Profi Ciriaco Sforza, derzeit beim Schweizer FC Thun, ins Gespräch gebracht.

Der 42 Jahre alte Korkut hatte das Traineramt in Kaiserslautern erst im Sommer übernommen, konnte mit Rang 13 zur Winterpause die Erwartungen aber nicht erfüllen. Nach nur vier Siegen in den 17 Hinrundenspielen beträgt das Polster der "Roten Teufel" zum Relegationsplatz 16 nur fünf Punkte.

Seit dem Bundesliga-Abstieg im Jahr 2012 wäre Meier bereits der fünfte Cheftrainer. Vor ihm hatten sich Franco Foda, Kosta Runjaic, Konrad Fünfstück und eben Korkut versucht, wobei Korkut mit einem Punkteschnitt von 1,1 pro Spiel die mit Abstand schlechteste Bilanz erreichte.

Bereits heute kommt die Mannschaft zu einem Laktattest zusammen, morgen steht ein öffentliches Training an. Von 12. bis 20. Januar absolviert das Team ein Trainingslager in San Pedro del Pinatar in Spanien. Neben der Teilnahme an drei Hallenturnieren sind in der Winterpause Testspiele gegen den Viertligisten SV Elversberg sowie die Schweizer Teams FC Lugano Neuchâtel Xamax FCS und geplant.Am 30. Januar beginnt für die Lauterer mit der Partie bei Hannover 96 die Rückrunde.(dpa)