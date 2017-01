Berufung in den Nachwuchs-Kader des DLV Sehr gute Leistungen stehen immer schwächer werdenden Teilnehmerzahlen bei der weiblichen Jugend im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl gegenüber. Dies belegen die Zahlen in den Kreisbestenlisten, die Pressewart und Statistiker Ralf Wohlmannstetter im Dezember vorstellte. Immerhin gab es aber zwei neue Kreisrekorde in den Klassen U-20 und U-18. Einer davon geht auf das Konto von Diskuswerferin Leia Braunagel. Die U-18-Athletin krönte ihre Saison mit einer neuen Bestweite von 47,79 Meter und dem zwölften Platz bei er der U-18-Europameisterschaft in Tiflis. Braunagel steigerte mit dieser Weite die Uralt-Kreisbestmarke aus dem Jahr 1979 um mehr als vier Meter. Mit Platz eins bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften und Platz zwei bei den deutschen Jugendmeisterschaften sowie zahlreichen weiteren Podestplätzen bei süddeutschen, baden-württembergischen und badischen Meisterschaften konnte sie ihre Medaillensammlung erheblich erweitern. Die Berufung in den nationalen Nachwuchs-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) war ein weiterer Lohn für ihre Leistungen. Die konnten sich auch mit Kugel und Speer sehen lassen. Die Drei-Kilo-Kugel wuchtete sie auf 14,45 Meter, ihre weiteste Speerwurfmarke war im abgelaufenen Jahr 39,45 Meter. Weite Würfe zeigten auch wie gewohnt die Hammerwerferinnen aus dem Kreisgebiet. Lisa Schonert führt das Trio der LAG Obere Murg mit 48,39 Meter an. Dahinter folgen Tatjana Vogt mit 45,50 und Alysha Schonert mit 45,01 Meter. Schnelle Zeiten auf den Langstrecken verzeichnete Celine Kistner (LG Hardt). Von 1 500 Meter bis zehn Kilometer ist sie im Kreis die Schnellste. Ihre größten Erfolge waren die süddeutsche Vizemeisterschaft über 3 000 Meter sowie zwei baden-württembergische Titel über 5 000 Meter und im Waldlauf. Als schnellste 100-Meter-Sprinterin steht Tamara Kobialka (TV Iffezheim) in den Ranglisten, die außerdem auch im Weit- und Dreisprung von ihr angeführt werden. Lara Schönith (SR Yburg Steinbach) sprintete schnelle Zeiten über 200 Meter und 100 Meter Hürden. Einen neuen Kreisrekord in der Klasse U-20 gab es beim Marathonlauf zu verzeichnen. Ramona Klumpp (LAG Obere Murg) steigerte die 14 Jahre alte Bestmarke auf 4:24:17 Stunden. Insgesamt sind die Teilnehmerlisten bei der Jugend U-20 aber sehr dünn. Yvonne Jeschke (LG Hardt), die derzeit ihr Auslandsstudium in Anchorage/Alaska absolviert, erzielte mit 61,95 Sekunden über 400 Meter Hürden, 58,28 Sekunden über 400 Meter und 26,56 Sekunden über 200 Meter schnelle Zeiten. Bei den nordamerikanischen Studentenmeisterschaften belegte sie über die lange Hürdenstrecke Platz eins.(rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Asunción

Ohne Gliedmaße bei Rallye Dakar Asunción (red) - Mit dem Verlust seiner Arme und Beine 1994 fand Philippe Croizon seine Berufung. 16 Jahre später durchschwamm er den Ärmelkanal. Nun sorgte der Franzose bei der Rallye Dakar als erster vierfach amputierter Teilnehmer schon vor dem Start für Furore (Foto: AFP). » Weitersagen (red) - Mit dem Verlust seiner Arme und Beine 1994 fand Philippe Croizon seine Berufung. 16 Jahre später durchschwamm er den Ärmelkanal. Nun sorgte der Franzose bei der Rallye Dakar als erster vierfach amputierter Teilnehmer schon vor dem Start für Furore (Foto: AFP). » - Mehr Moskau

Russen setzen auf Kooperation Moskau (dpa) - Vor der Vorstandssitzung des Biathlon-Weltverbands IBU zu den Doping-Anschuldigungen gegen Russland (Foto: dpa) hat der russische Verband seine Kooperationsbereitschaft betont. Man arbeite seit Jahren eng mit der WADA zusammen, schrieb der Verband. » Weitersagen (dpa) - Vor der Vorstandssitzung des Biathlon-Weltverbands IBU zu den Doping-Anschuldigungen gegen Russland (Foto: dpa) hat der russische Verband seine Kooperationsbereitschaft betont. Man arbeite seit Jahren eng mit der WADA zusammen, schrieb der Verband. » - Mehr