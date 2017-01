Toller Jahresabschluss über fünf Kilometer

Bei winterlichen Temperaturen von Minus vier Grad Celsius gingen fünf Läufer des TV Bühl beim Laufwelt-Silvesterlauf der RSG Ried-Rastatt auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Über diese Distanz waren insgesamt 108 Teilnehmern am Start - 44 Frauen und 64 Männern. Bei den Frauen sicherte sich Sophia Seiter (Jahrgang 2003) den Tagessieg in 20:08 Minuten und gewann gleichzeitig die AK-Wertung WU20. Jasmin Vollmer (Jg. 2001) wurde in einer Zeit von 20:28 dritte und erreichte in der AK-Wertung WU20 den zweiten Platz. Christine Vollmer (Jg. 2001) kam als fünfte ins Ziel und belegte mit der Zeit von 20:55 den dritten Platz in der AK-Wertung. Auch Vivien Schäfer (Jg. 2002) lief ein tolles Rennen und sicherte sich in 21:17 Platz sechs bei den Frauen und wurde vierte in der AK-Wertung WU20. Als einziger männlicher Athlet für den TV Bühl ging Abdullah Mohammed Ali (Jg. 2001) an den Start. Er unterstrich das tolle Gesamtergebnis der Läufergruppe des TV Bühl mit dem sechsten Platz bei der Wertung der Männer. Mit einer Zeit von 17:59 Minuten wurde er Vierter in der AK-Wertung MU20. Trainer Gunther Schulze und seine Athleten konnten mit diesen tollen Einzelleistungen das Jahr 2016 mit Freude ausklingen lassen und blicken gespannt auf das Jahr 2017.(red)