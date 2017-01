König Fußball regiert in der Halle

Fünf Qualifikationsturniere stehen dazu auf dem Programm: Die Hardtmeisterschaft am 7. Januar in Bietigheim sowie das Turnier um den Stadtpokal Bühl in der Großsporthalle am 8. Januar. Außerdem trifft man sich am 14./15. Januar in der Rheintalhalle in Sandweier zur Baden-Badener Stadtmeisterschaft, am 15. Januar zur Murgtal-Meisterschaft in Ottenau und am 22. Januar schließlich zur Rastatter Stadtmeisterschaft in Niederbühl. Neben dem Stadtpokal geht es in der Bühler Großsporthalle zwei Tage zuvor auch um den Hans-Trautmann-Cup. Das Turnier des VfB Bühl ist erneut gut besetzt und wird mit Bande gespielt. Zwölf Teams haben ihre Teilnahme zugesagt - unter anderem Cup-Verteidiger SV Bühlertal (Verbandsliga) sowie aus der Landesliga neben den Gastgebern der Rastatter SC/DJK und Oberliga-Absteiger Kehler FV als Verbandsligist. Das erste Spiel wird am Freitag, 6. Januar, um 11 Uhr angepfiffen, die Zwischenrunde beginnt um 16 Uhr.

Bereits am Donnerstag, 5. Januar, lädt der SV Sinzheim ab 17 Uhr zu einem Hallenturnier ein. Zehn Mannschaften treten in zwei Gruppen gegeneinander an. Das einzige Futsal-Turnier in der Region findet am Freitag, 6. Januar, ab 17 Uhr in der Sporthalle am Cuppamare statt: Organisiert wird das Mitternachtsturnier vom SV 08 Kuppenheim, angemeldet haben sich zwölf Mannschaften - neben dem gastgebenden Verbandsligisten auch der Rastatter SC/DJK, Fatihspor Baden-Baden, der FV Malsch und aus Frankreich Sporting Strasbourg. Die beiden bestplatzierten Teams aus dem Bezirk sind berechtigt, an der südbadischen Futsal-Meisterschaft teilzunehmen.

Am Sonntag, 8. Januar, wird um 11 Uhr das 23. Hallenturnier um den Murgtal-Cup angepfiffen. In der Sporthalle in Ottenau sind zehn Mannschaften dabei - unter anderem der Gastgeber aus Ottenau, der FV Bad Rotenfels, VfR Bischweier und der VFB Gaggenau. Die Halbfinalspiele beginnen gegen 16.30, die Finalspiele sind auf 17.10 Uhr festgesetzt.

Am Samstag, 14. Januar, findet in Ottenau ab 9 Uhr zudem ein vom SV Michelbach organisiertes Turnier für Menschen mit Handicap statt. Die 28 Mannschaften kommen aus dem gesamten Ländle, ein Team sogar aus Thüringen. Der Eintritt ist frei, durch die Unterstützung von Sponsoren ist es möglich, jedem der rund 250 Sportler ein Präsent zu überreichen.

Ebenso am 14. Januar ist die Schiedsrichtergruppe Rastatt ab 13.30 Uhr in der Brüchelwaldhalle Ötigheim Gastgeber des "Eugen-Peter-Gedächtnis-Turniers" mit 15 Mannschaften - am Ball sind unter anderem RW Elchesheim, der SV Forbach und der Rastatter SC/DJK. Der FV Ottersweier lädt am 22. Januar zum Hallenturnier in die Maria Victoria Schule ein.(red)