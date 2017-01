Internationales Flair in Steinbach Dem inzwischen verstorbenen, jahrzehntelangen Förderer und Mädchenwart des südbadischen Handballverbandes (SHV) Franz Hofmann ist das morgen stattfindende "Franz-Hofmann-Dreikönigs-Turnier" in Steinbach gewidmet. Seit nahezu zehn Jahren treffen sich an diesem Feiertag die Nachwuchshandballerinnen der Region Südbaden, die Damen und Jugendmannschaften aus Steinbach und Kappelwindeck sowie der Landesauswahl Rheinland Pfalz, dem Handballleistungszentrum Straßburg und die Schweizer Jugend-Nationalmannschaft zu einem ersten Handballleckerbissen 2017. Wie schon in den Vorjahren nutzt der SHV die Gelegenheit, sich mit dem ältesten Auswahljahrgang auf die im Januar in Göppingen anstehenden deutschen Verbandsmeisterschaften - dem Länderpokal 2017 - vorzubereiten. Die Nachwuchs-Hochburgen aus Allensbach und Schutterwald als auch der einheimischen SG Kappelwindeck/Steinbach (mit sieben Spielerinnen) stellen dabei den überwiegenden Teil der Auswahlspielerinnen von SHV-Trainerin Sonja Pannach. Mit dabei ist auch Selina Margull vom TuS Schutterwald, die zuletzt einige Lehrgänge bei der deutschen Junioren-Nationalmannschaft besuchen durfte. Weiterhin schickt Südbaden mit dem jüngeren Jahrgang 2001 (betreut von Landestrainer Arnold Manz) eine jüngere Auswahl in das Dreikönigsturnier, die sich bereits jetzt an das Niveau im kommenden Jahr gewöhnen soll. Mit Martin Damm (früher MuKu) kommt der Trainer der Rheinland-Pfalz-Auswahl aus der Region und wird mit seinem Team versuchen, sich ebenfalls mit einer guten Vorbereitung für den Länderpokal zu empfehlen. Schon seit Jahren ist die Jugend-Nationalmannschaft der Schweiz aufgrund guter persönlicher Kontakte mit Verbandstrainer Manz am Start und verleiht dem Turnier ein internationales Flair, ebenso wie des Handballleistungszentrums CREPS, Straßburg, das immer mit einer starken Truppe anreist. Eine Mischung aus der aktuellen Frauen-BW-Oberliga-Mannschaft, die eine sensationelle Vorrunde spielte und den A-Juniorinnen wird für die gastgebende SG Kappelwindeck/Steinbach auflaufen und den hoffentlich zahlreichen Zuschauern beweisen, dass Frauen-Handball äußerst attraktiven Sport bieten kann.(red)

