Rastatter Herren von Verletzungssorgen geplagt

In der Tischtennis Verbandsliga der Männer liegen nach dem Vorrundenabschluss mit der DJK Offenburg (15:3), die sich nach der vergangenen Saison freiwillig aus der Badenliga zurückgezogen hatte und den beiden Absteigern FTV 1844 Freiburg II (14:4) und die TTG Furtwangen/Schönenbach (13:5), drei letztjährige Badenligisten an der Tabellenspitze. Auf dem vierten Platz rangieren die TTF Rastatt mit 10:8 Punkten. Diese Platzierung kann durch die durchgehend andauernden Aufstellungsprobleme nicht hoch genug bewertet werden. Die letztjährigen Topspieler Robert Lakmann und Markus Becker fehlten die gesamte Vorrunde, Martin Hamhaber konnte verletzungsbedingt nur die jüngsten drei Spiele absolvieren. Die Nummer zwei, Tobias Prestenbach, konnte lediglich in sechs Spielen aktiv mitwirken. Ein Punkt hinter den TTF sicherte sich Aufsteiger TTSF Hohberg II mit 9:9 Punkten Platz fünf. Der 9:1-Heimsieg gegen Hohbergs Reserveteam war für die TTF sicherlich das Highlight der Vorrunde. Mit dem 9:6-Erfolg gegen den Rangsechsten TTC Weisweil bezwangen die TTF auch den zweiten Rivalen um die Vormachtstellung im Mittelfeld. Hinter dem Aufsteiger TTC Beuren liegt der punktgleiche SV Eichsel (beide 7:11) auf dem Relegationsplatz. Die DJK Oberschopfheim (6:12) hoffen noch auf eine Rettung, der punktlose TTSV Kenzingen liegt dagegen aussichtslos am Tabellenende. Erster Absteiger ist der TTC Singen II, der sich am 22. Dezember nach nur vier gewonnenen Punkten aus der Vorrunde freiwillig zurückzog. Stärkster Einzelspieler der Hinrunde wurde Jochen Burt (TTG Furtwangen/Schönenbach) mit 15:3 Einzelsiegen. Mit 9:8-Siegen landete Rastatts Neuzugang Petr Vicherek auf Position zehn.

Mit Julian Hertel (7:6 Siege) und Thomas Hillert (5:3) erreichten die beiden TTF-Akteure im mittleren Paarkreuz die Plätze sieben und acht. Die beste Einzelbilanz der Rastatter erzielte Yannic Klein, der im Schlussdrittel mit 9:2-Einzelpunkten den dritten Rang der Bestenliste einnimmt. In der Doppelranglisteführen die Brüder Jochen und Stefan Burt (Furtwangen) mit 13:1-Erfolgen die Bestenliste an. Die Plätze fünf und sechs sicherten sich Thomas Hillert/Vicherek (5:1) und Hertel/Klein (5:2).

In der Frauen Verbandsliga wurde die Halbzeitmeisterschaft erst am letzten Spieltag der Hinrunde entschieden. Im entscheidenden Match unterlag der TTV Gamshurst zu Hause gegen den TTV Kappelrodeck mit 4:8. Das Frauenteam des TTV Kappelrodeck, das erstmals an einer Verbandsrunde teilnimmt - die komplette Mannschaft der TTG Ulm wechselte vor der Saison nach Kappelrodeck, was einen Neustart in der Verbandsliga ermöglichte - zählte von vornherein zu einem der Meisterschaftsanwärter.

Mit 17:3 Punkten liegt Kappelrodeck nur einen Zähler vor Gamshurst an der Tabellenspitze. Ein weiterer Punkt dahinter folgt der TTC Iffezheim. Nach dem Abstiegskampf im Vorjahr zeigt sich die Mannschaft aus dem Renndorf durch das Mitwirken von Barbara Gerstner gestärkt und kann durchaus noch ein Wörtchen bei der Vergabe der beiden Spitzenplätze mitreden. Der SV Nollingen (14:6) konnte zum Vorrundenabschluss noch den TV Weisenbach (12:8) abfangen und verwies den Konkurrenten auf Platz fünf.

Die Bestenliste führt Petra Kaufmann (SV Nollingen) mit 24:1-Erfolgen an. Unter den Top Ten platzierten sich Ursula Maier (TTV Kappelrodeck) mit 17:3-Siegen auf Platz vier, Monika Vig (TV Weisenbach, 16:8) auf Rang sieben und Sarah Strack (TTV Gamshurst,15:8) auf Rang acht und Barbara Gerstner (TTC Iffezheim, 14:10) auf dem zehnten Platz. Im zweiten Paarkreuz liegen mit Natalie Seiser (TTC Iffezheim, 17:6), Mareike Allgeier (TTV Gamshurst, 16:4) Jasmin Langenbach (TV Weisenbach, 16:9), Juana Maier (TTV Kappelrodeck, 14:6), Martina Schief (TTC Iffezheim, 13:7) und Betül Özdemir (TTV Gamshurst, 11:6) gleich sechs Spielerinnen aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden der Scorerliste ganz oben.

Die Konstellation in der Tabelle verspricht eine spannende Rückrunde, vier Mannschaften stehen derzeit noch aussichtsreich im Rennen.(ti)