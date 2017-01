Schwerer Auftakt für die Bisons

"Wir haben einen sehr schwierigen Januar mit drei schwierigen Spielen vor uns, trotzdem wollen wir so viele Punkte wie möglich holen", lässt sich Bühls Trainer Ruben Wolochin die Laune aber nicht verderben. "Ich hoffe alle Spieler bleiben gesund, dann werden wir mit Sicherheit in der Rückrunde deutlich stärker spielen." Natürlich nervt noch immer die unnötige Niederlage in Solingen, die drei fest eingeplante Punkte gekostet hatte. Verstärkt wird der Frust durch die bittere 0:3-Heimniederlage gegen Rhein-Main, als Bühl sich zwar deutlich verbessert präsentierte, gegen den bärenstarken Gegner aber trotzdem ohne den durchaus möglichen Satzgewinn blieb. In der Summe bedeutet dies, dass der Kampf um den sechsten und damit letzten, direkten Play-off-Platz haarig bleiben wird, an einen noch besseren Tabellenplatz ist im Moment kaum zu denken. Sechs Punkte beträgt bereits der Rückstand auf Lüneburg, hinzu kommt ein deutlich schlechteres Satzverhältnis.

Kein Wunder also, dass Wolochin auch gegen scheinbar übermächtige Gegner etwas Zählbares holen will. In Berlin werden die Trauben aber sehr hoch hängen, trotz dass die Hauptstädter ihr Heimspiel gegen Friedrichshafen zuletzt ohne Satzgewinn verloren und die Tabellenführung damit eingebüßt haben. Vor der Schlappe gegen die "Häfler" hatte Berlin in neun Spielen ganze zwei Sätze abgegeben. Die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti ist deshalb vor eigenem Publikum mit Sicherheit auf Wiedergutmachung gepolt und das Spiel gegen die Bisons wurde in Berlin deshalb auch schon mal als "äußerst wertvoll" eingruppiert. Mit einem glatten Sieg soll der Grundstein zu einem erfolgreichen Monat gelegt werden, an dessen Ende die Titelverteidigung im Pokalfinale stehen soll.

Ziel: Halbwegs achtbar aus der Affäre ziehen

Für Wolochin und sein Team kann es in der Max-Schmeling-Halle somit eigentlich nur darum gehen, sich halbwegs achtbar aus der Affäre zu ziehen. Immerhin konnte der Trainer feststellen, dass seine Jungs inzwischen deutlich besser und deutlich fokussierter trainieren. Und auch das Selbstbewusstsein ist nach der guten Leistung gegen Rhein-Main wieder da. "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken", verkündet Mittelblocker Noah Baxpöhler und erwartet von seinen Mitspielern, dass das im Training gesteigerte Niveau nun auch im Spiel unter Beweis gestellt wird. Ob es zu einem Satz- oder gar Punktgewinn reicht, bleibt aber fraglich. "Da wir keinen Druck und die Berliner die Favoritenrolle haben, können wir befreit aufspielen, was manchmal zu einer Überraschung führen kann", sagt Team-Manager David Molnar verschmitzt. Wobei ihm klar ist, dass es für jede Mannschaft schwer ist, in Berlin Punkte zu holen. Wichtig sei aus seiner Sicht deshalb vor allem, dass die Mannschaft geschlossen auftritt. "Dann könnte das Heimspiel gegen den Rekordmeister Friedrichshafen in der kommenden Woche auch für unser Publikum sehr interessant werden."(win)