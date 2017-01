"Wir brauchen noch 20 Punkte"

Wenngleich die Versetzung - möglich sind sechs Absteiger, realistisch vier - noch längst nicht gewährleistet ist, hat der Fußball-Oberligist SV Oberachern die meisten seiner Hausaufgaben für die kommende Saison bereits gemacht. Das Gros der Leistungsträger hat in der Winterpause für eine weitere Runde zugesagt.

Das gilt auch für die beiden Bühlertäler Luca Fritz und Philip Keller, die derzeit noch zwischen Bezirksliga- und Oberliga-Team pendeln. Eine feste Größe ist dagegen Nico Huber. Die Arbeitsbiene im Sturm sticht auch in der kommenden Runde für den SVO. Spieler wie Fabian Herrmann, Felix Armbruster oder Gregor Dörflinger haben ohnehin noch Vertrag bis 2018. Dies gilt auch für Trainer Thomas Leberer.

"Bisher hat sich noch kein Akteur mit Abwanderungsgedanken an uns gewandt", sagt der Vorstand Sport, Mark Bosselmann, nicht ohne Stolz. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass man "jeden Reisenden nicht mit aller Macht halten wird".

Bosselmann kennt die Mechanismen des Fußballgeschäfts. Er weiß, dass es in einem so breiten Kader immer wieder unzufriedene Spieler geben wird, aber da der SVO mit der U 23 ans Landesliga-Tor pocht, hat man auch für diese Spieler neben der finanziellen Seriosität gewichtige sportliche Argumente.

Cedric Krebs kehrt aus Linx zurück

"Wir bleiben unserem Konzept treu, bauen also auch weiterhin auf junge und hungrige Spieler aus der Region. Und zwar im Umkreis von 50 Kilometern", stellt er klar. Beispielsweise hätte man vor der Runde gerne den Endinger Stürmer Fabian Spiegler verpflichtet, der allerdings in Freiburg wohnt. Überraschenderweise wechselte Spiegler dann zum Oberliga-Aufsteiger Offenburger FV, den er in der Winterpause in Richtung Kaiserstuhl schon wieder verlassen hat. Spiegler ist künftig für den Ligakonkurrenten Bahlinger SC am Ball. Der stark abstiegsbedrohte OFV verstärkte sich dafür ab sofort mit Paul M'Bela. Der wieselflinke 28-jährige Franzose stürmte zuvor für den Kehler FV, FC 08 Villingen und den SV Linx in der Oberliga.

Auch der SVO hat sich in der Winterpause noch einmal verstärkt. Vom SV Linx kehrt nach nur einem halben Jahr Linksverteidiger Cedric Krebs zurück. Dominik Hauck kommt vom Oberliga-Absteiger Kehler FV. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der vergangenen Saison im Spiel des KFV in Oberachern einen Kreuzbandriss zugezogen und startet nun beim SVO ein Comeback. Ferner wurden mit Demir Alphan (20) und Andrei-Stefan Badea (18) zwei Perspektivspieler verpflichtet, die langsam an die Oberliga herangeführt werden sollen. Alphan verteidigte für den FC Astoria Walldorf in der A-Junioren-Bundesliga und greift nun nach seinem Kreuzbandriss wieder an. Der rumänische Stürmer wurde bei Steaua Bukarest ausgebildet und spielte zuletzt bei den A-Junioren des FC Speyer. Nach Oberachern verschlug es Badea aus familiären Gründen.

"Da es in unserer Region nur wenige fertige oder erschwingliche Oberligaspieler gibt, bilden wir sie uns eben selber aus. Und dafür ist unser engagierter Trainer Thomas Leberer genau der richtige Mann", betont Bosselmann.

Der Kader des SVO, der nach 20 Spielen mit 27:35 Toren und 25 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz überwintert, ist jung, breit und hat jede Menge Potenzial. "Natürlich spielen wir noch gegen den Abstieg und brauchen aus den letzten 14 Spielen noch mindestes 20 Punkte. Und die holen wir", ist er vom Klassenerhalt fest überzeugt. Sein Ziel ist und bleibt es, die "Macht vom Dorf" in der Oberliga zu etablieren.

Bereits am kommenden Dienstag nimmt der SVO wieder das Training auf, die Punktehatz beginnt dann am 18. Februar in Neckarsulm. Eine Woche später gastiert dann der 1. CfR Pforzheim in Oberachern, anschließend geht's zur TSG Balingen. Ein schweres Auftaktprogramm, aber in der Oberliga gibt es ohnehin keine leichten Gegner. Und der SVO ist gut gerüstet für den Abstiegskampf.