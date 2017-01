Oberhof in Ekstase

Simon Schempp und Erik Lesser versetzten die Oberhofer Biathlon-Fans mit ihrem Doppelsieg in Ekstase, Laura Dahlmeier legte wenig später mit Rang zwei noch nach: Die deutschen Skijäger haben zum Abschluss des Heimweltcups am Grenzadler aufgetrumpft. "Das war ein grandioser Tag für unser Team und für den deutsche Biathlon", sagte Schempp nach seinem ersten Saisonsieg. In einem fulminanten Endspurt im Massenstartrennen rangen er und Lesser Weltcup-Dominator Martin Fourcade nieder. Die in den ersten beiden Oberhof-Rennen pausierende Laura Dahlmeier konnte zwar das Gelbe Trikot der Weltcup-Gesamtführenden von der erneut siegreichen Tschechin Gabriela Koukalova nicht zurückerobern. Aber mit Blick auf die WM in vier Wochen im österreichischen Hochfilzen scheint ihre taktische Renneinteilung aufzugehen. "Ich bin super happy. Ich habe alles richtig gemacht. Bis jetzt gibt mir der Erfolg auch recht", sagte die 23-Jährige, die nun als Gesamtzweite 15 Punkte hinter Koukalova liegt. Franziska Hildebrand wurde Sechste. Für Deutschlands Männer-Nummer eins könnte der ersehnte elfte Weltcupsieg eine Initialzündung sein. "Für das Selbstvertrauen und den Gemütszustand tut so ein Ergebnis natürlich unheimlich gut", sagte Schempp, der schleppend in die Saison gestartet war und bisher in Oberhof nie Top-Ergebnisse schaffte. Jetzt will er ab Mittwoch bei seinen Heimrennen in Ruhpolding und Antholz nachlegen. "Ich hoffe, dass es da so weitergeht", sagte er. Auch Erik Lesser konnte den Erfolg kaum fassen. "Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das noch schaffe", bekannte Lesser, der sich in der Schlussrunde schon mit Platz fünf abgefunden hatte und dann im Fotofinish gegen Fourcade sogar die Nase vorn hatte. Die starken Teamergebnisse der Männer rundeten Arnd Peiffer als Verfolgungs-Zweiter und Benedikt Doll als Massenstart-Sechster ab. Auch Damen-Bundestrainer Gerald Hönig dürfte mit dem Abschneiden der Frauen zufrieden sein. Maren Hammerschmidt löste mit zwei starken Platzierungen das WM-Ticket. Nur Miriam Gössner ist (wieder) im Hintertreffen. Derweil herrscht mit Blick auf den russischen Dopingskandal zwischen den Athleten und dem Weltverband IBU eine Art Burgfrieden. Die Sportler setzen sich in einem Forderungskatalog für härtere Sanktionen ein. So sollen bei Dopingvergehen Nationen Startplätze aberkannt werden. Doch IBU-Präsident Anders Besseberg musste die Erwartungen dämpfen: "Wir sind eine demokratische Organisation, und wir als Vorstand können nicht einfach so Regeln ändern." Man bemühe sich um schnelle Sanktionen. "Wann das ist, kann ich aber nicht sagen." Die Verantwortlichen warteten mit einem gut organisierten Weltcup auf. "Die deutschen Weltcups haben den Biathlon groß gemacht. Deswegen ist es gerechtfertigt, dass wir zwei haben", sagte Peiffer zu den Diskussionen um den Standort Oberhof. (dpa)

