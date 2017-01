Chancenlos im Berliner Angriffswirbel Von Winfried Heck Am Satzgewinn geschnuppert, am Ende gegen den Berliner Angriffswirbel aber chancenlos: Bei der 0:3 (19:25, 14:25, 23:25)-Niederlage als Gast des amtierenden deutschen Meisters Berlin konnten die Volleyballer des TV Bühl nur phasenweise überzeugen und brachten sich durch zu viele Nachlässigkeiten immer wieder selbst in Schwierigkeiten. Immerhin zeigte die Mannschaft im dritten Satz Moral, auch wenn es zum Satzgewinn trotzdem nicht reichen sollte. Bühl war durchaus ordentlich ins Spiel gestartet und lag bei 6:5 auch knapp in Führung, ehe eine erste Aufschlagserie von Berlins Zuspieler Tsimafei Zhukouski erstmals die Schwächen in der Annahme der Bisons offen legte. Berlin zog auf 10:6 davon - und zog anschließend sein Spiel durch. Während bei den Gastgebern die ersten Bälle meist punktgenau bei Zuspieler Zhukouski landeten, musste Juan Finoli auf Bühler Seite nun meist weite Wege gehen und wusste sich häufig nur mit Bällen über die Außen zu helfen, wo dann aber fast immer schon Berlins Block lauerte. Bühl hielt zwar weiter dagegen und kam bei 17:19 sogar wieder bis auf zwei Punkte heran, doch gegen Berlins Top-Angreifer Paul Carroll fehlten zu oft die Mittel. Deutschlands Volleyballer des Jahres, Robert Kromm, machte schließlich den Sack zu. Danach wurden die Qualitätsunterschiede bei Aufschlag und Annahme noch offensichtlicher. Während die Hauptstädter spielerisch leicht ihre Punkte machten, verkrampften die Bühler Spieler mehr und mehr. Trainer Ruben Wolochin versuchte zwar mit mehreren Spielerwechseln wieder Ordnung ins Spiel seiner Mannschaft zu bekommen, letztlich aber ohne Erfolg. Immerhin gelang es Wolochin seine Mannen vor dem dritten Satz wieder so weit aufzurichten, dass sie völlig verwandelt aufs Spielfeld zurück kehrten. Plötzlich stimmten Körpersprache und Konzentration - und tatsächlich erwies sich nun Berlin als anfällig. Der TVB zog auf 13:8 davon, ehe das Schiedsgericht entscheidend ins Geschehen eingriff: Nach einer spektakulären Rettungsaktion durch Finoli, die als Fehler abgepfiffen wurde, echauffierte sich Bühls Zuspieler so sehr, dass er auch noch den Roten Karton gezeigt bekam, verbunden mit einem weiteren Punktgewinn für Berlin. Es waren zwei Punkte, die ganz am Ende den Ausschlag geben sollten. Bühl spielte zwar weiter unbeeindruckt auf und hätte angesichts einer 22:18-Führung den Satzgewinn durchaus auch klar machen müssen, doch erneut war es Tsimafei, der mit einer Aufschlagserie für die neuerliche Wende sorgte. Bühl gelang nur noch ein einziger Punkt, Berlin war durch. "Wir wussten natürlich schon vorher, dass es in Berlin nicht einfach wird, trotzdem haben wir bis zum Schluss an einen Satzgewinn geglaubt. Um so ärgerlicher ist, dass es nicht geklappt hat", sagte Team-Manager David Molnar, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden war. Dass im zweiten Satz überhaupt nichts zusammen lief, habe auch an der Stärke des Gegners gelegen. "So etwas kann immer passieren. Wenn es bei Berlin läuft, bekommt jede Mannschaft Probleme." Im Heimspiel gegen Friedrichshafen wolle man sich kommenden Samstag jedenfalls besser präsentieren.

