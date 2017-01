Kempa-Treffer und toller Handball Eine volle Halle, tolle Stimmung und mitreisende Spiele - das ist die Bilanz des Franz-Hofmann-Turniers in Steinbach. Rundum zufrieden zeigten sich nach einem langen Turniertag sowohl die Verantwortlichen als auch die Protagonisten. In diesem hochkarätig besetzten Turnier für weibliche Jugend setzten sich die Gastgeberinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck durch und verwiesen die Konkurrenz auf die Ränge. Zur besten Angreiferin wurde Charlotte Kähr vom U-16-Nationalteam der Schweiz gekürt, beste Abwehrspielerin wurde Jona Reese von der Rheinland-Pfalz-Auswahl. Zur besten Allrounderin wählte die Jury Selina Margull von der südbadischen Auswahl, als beste Torfrau empfahl sich Zoe Ludwig von der heimischen SG. Den Zuschauern, die die spannenden Begegnungen der jungen Spielerinnen verfolgten, wurde alles geboten, was diesen Sport so reizvoll macht: Offensive Abwehrarbeit in verschiedensten Varianten, rasantes Tempospiel, tolle Ballstafetten sowie spektakuläre Tore bis hin zu Kempa-Treffern. Die sechs Teams traten in zwei Vorrunden-Gruppen gegeneinander an, in denen es manche Überraschung gab. Dabei schlugen sich die 14-jährigen Mädchen des südbadischen Handballverbands (SHV) gegen die viel ältere Konkurrenz achtbar, mussten am Ende aber der körperlichen Überlegenheit der Gegnerinnen Tribut zollen. Die ältere SHV-Auswahl (Jahrgang 2000), die morgen zum Länderpokal nach Göppingen reist, konnte sich mit sehenswerten Spielen nochmals Selbstvertrauen holen - sie verlor lediglich einmal knapp gegen die späteren Siegerinnen des Turniers und kam auf einen respektablen dritten Platz. Die Auswahl aus Rheinland-Pfalz kam unbeschadet bis ins Finale und war bei ihrer ersten Teilnahme eine Bereicherung für dieses traditionsreiche Turnier. Für internationales Flair sorgten einmal mehr die Gäste des Handball-Internats aus Straßburg, die mit einer neu formierten Mannschaft antraten sowie das U-16-Nationalteam aus der Schweiz, die ebenfalls gerne zu einer Standortbestimmung nach Steinbach kommen. Einen langen Tag verbrachten auch die Schiedsrichter - Benny Müller, Jan Keller sowie die aus freundschaftlicher Verbindung zu Verbandstrainer Arnold Manz angereisten Schweizer Unparteiischen, Paul Frey und Marco Bodmer, die alle Spiele souverän über die Runden brachten und mit großer Geste zugunsten der guten Verpflegung auf ihr Honorar verzichteten.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben