Remis gegen Werder

(red) - Der neue Trainer wurde vor Weihnachten in Mirko Slomka bereits gefunden, nun läuft die Suche nach Verstärkungen für den Spielerkader beim Karlsruher SC auf Hochtouren. auf der Wunschliste stehen unter anderem Jonas Meffert (Foto: ges) und Marco Terrazzino. » - Mehr

(ti) - In der Tischtennis-Oberliga der Frauen liegen die TTF Rastatt dank des besseren Spielverhältnisses gegenüber dem TTV Burgtstetten auf dem Relegationsplatz. Ein Manko wurde in den Doppeln ausfindig gemacht, fünf Siegen stehen hier 13 Niederlagen gegenüber (Foto: fuv/av). » - Mehr

(red) - Die Baden Rhinos (Foto: toto/av) haben Weihnachten eine Woche vorverlegt und sich sowie die 50 mitgereisten Fans mit zwei Punkten beschenkt. In Heilbronn drehten sie vor 1 100 Zuschauern in nur 36 Sekunden ein 1:3 und entschieden das Penaltyschießen für sich. » - Mehr

Göteborg