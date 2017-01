Mädchen der SG Steinbach/Kappelwindeck erobern Schweden Mit großer Vorfreude und einer hohen Erwartungshaltung reisten die Mädchen der SG Steinbach/Kappelwindeck zwischen den Jahren nach Schweden zu den "Lundaspelen" - dem größten Hallenhandballturnier der Welt. 7 500 Teilnehmer aus 19 Nationen treten dort gegeneinander an. Wie bereits im vergangenen Jahr nahmen die SG-Mädchen eine 16-Stunden-Fahrt mit dem Reisebus auf sich und sammelten auf dem Weg die C-Mädchen der SG H2KU Herrenberg in Karlsruhe ein. Bereits am ersten Abend gab es das erste Highlight - die Eröffnungsfeier. Nicht nur, dass den Mädchen ein echtes Spektakel geboten wurde, der eigentliche Höhepunkt war Helena Klöpfer: Das C-Mädchen der SG Steinbach/Kappelwindeck feierte an diesem Tag ihren 13. Geburtstag und ihr wurde daher eine ganz besondere Überraschung geboten. Sie durfte nicht nur mit ihrer Mannschaft ihr Land repräsentieren, sondern wurde auf die Bühne gerufen und eine ganze Halle sang in eindrucksvoller Weise "Happy Birthday". Aus sportlicher Sicht konnten die Spielerinnen einiges mitnehmen. Vor allem, dass die Art und Weise und die Härte des Spiels in nordischen Ländern für hiesige Verhältnisse etwas gewöhnungsbedürftig sind. Rein deutsche Duelle gab es auch, wie zum Beispiel gegen die Auswahl aus Nordbaden. In einem hart umkämpften Spiel konnten sich die jungen SG-Mädchen der Jahrgänge 2002/2003 mit einem Tor Unterschied durchsetzen. Dieses Spiel stand sinnbildlich für eine in vielen Belangen erfolgreiche Fahrt nach Schweden, so der Tenor aus SG-Kreisen. Denn bei diesem Sieg sollte es nicht bleiben. Dank einer lautstarken Unterstützung von außen, vor allem aber aufgrund des tollen Kampfgeists, belohnten sich die Spielerinnen mit dem Turniersieg. Die B-Mädchen (Jahrgang 2000/2001) konnten sich in der Gruppenphase überraschend den Gruppensieg erspielen und traten daraufhin erfolgreich im Achtelfinale gegen Hong Kong an - ein Duell, bei dem das Ergebnis in den Hintergrund rückte, da vielmehr das "Beschnuppern" zweier Kulturen interessant war. Die Mädchen der Jahrgänge 2003/2004 kämpften sich bis ins Viertelfinale vor. Letztlich war für alle Beteiligten das Gruppenerlebnis einer solchen Reise ebenso wichtig, wie die sportlichen Erfolge. "Auf dieser Fahrt spielte nicht jedes Team für sich, sondern alle drei Teams feuerten sich gegenseitig an, hatten Spaß zusammen, sangen zusammen und feierten zusammen die Erfolge. Dieser Zusammenhalt war der Schlüssel zum bisher größten Erfolg bei einem dieser hochklassigen nordischen Turniere", so das Fazit der Verantwortlichen.(red)

