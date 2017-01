DLV setzt erneut auf Göder

Krefeld



Sigurdssons neuer Masterplan Krefeld (red) - Mit dem Start ins neue Jahr nimmt der scheidende Handballbundestrainer Dagur Sigurdsson die Entwicklung seiner neuen Strategie für die WM in Paris auf. Mit dem Testspiel gegen Rumänien beginnt für die Bad Boys in Krefeld die heiße Phase der Vorbereitung (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Mit dem Start ins neue Jahr nimmt der scheidende Handballbundestrainer Dagur Sigurdsson die Entwicklung seiner neuen Strategie für die WM in Paris auf. Mit dem Testspiel gegen Rumänien beginnt für die Bad Boys in Krefeld die heiße Phase der Vorbereitung (Foto: dpa). » - Mehr