Nachwuchs gut aufgestellt

Über 80 Meter Hürden steigerte er die alte Bestmarke aus dem Jahr 2009 um vier Zehntelsekunden auf 11,31 Sekunden. Im Neunkampf verbesserte er die alte Marke von 2012 um mehr als 500 Zähler auf 4878 Punkte. Den dritten Kreisrekord erzielte Huber im Blockwettkampf Sprint mit 2910 Punkte.

Er war der überragende Athlet seiner Altersklasse und führt auch die Ranglisten über 100 Meter (11,91 Sekunden), im Hochsprung (1,74 Meter), Stabhochsprung (2,50), Weitsprung (5,97), Fünfsprung (18,29), Kugelstoßen (13,54), Diskuswurf (39,40), Speerwurf (44,16) und Vierkampf (2219 Punkte) an.

Auf den Mittelstrecken 800, 1000 und 2000 Meter sowie im Blockwettkampflauf belegt sein Vereinskamerad Lars Lawo die ersten Plätze. Bester Hammerwerfer war Benjamin Strobel (LAG Obere Murg) mit 41,18 Meter.

Bei den ein Jahr älteren M-15-Jugendlichen war Kevin Kehrer (TuS Hügelsheim) der Vielseitigste mit ersten Plätzen über 100 Meter, 80 Meter Hürden, im Hoch- und Weitsprung sowie im Vierkampf und Blocksprint. Lukas Girarde (Steinbach) glänzte als bester Mittelstreckenläufer unter anderem in 2:07,97 Minuten über 800 Meter. Auf der Langstrecke war Christian Beitzinger (RTV) der Beste im zehn Kilometer Straßenlauf in 38:50 Minuten. Leon Hoffmann vom SR Yburg Steinbach beherrschte die Klasse mit Kugel, Diskus, Speer und Ball. David Schalamon (LAG Obere Murg) beeindruckte mit 46,64 Meter im Hammerwurf.

In M13 glänzte Fabian Haedecke vom SR Yburg Steinbach als bester Sprinter über 75 Meter in 10,34 Sekunden, im Fünfsprung und Ballwurf. Moritz Merkel ebenfalls vom SR war der Beste über 800 und 2000 Meter. Jonathan Bertele vom TV Bühlertal führt die Ranglisten im Drei- und Vierkampf, Blocksprint, Weitsprung und Speerwurf an. Jona Fruchtmann (SR Yburg Steinbach) ist mit Kugel und Diskus sowie im Blockwurf auf Platz eins.

Sehr ausgeglichen präsentierte sich die Klasse M12. Felix Eberle (TG Ötigheim) war Kreisbester im Sprint, Fünfsprung und Dreikampf, Linus Ruf (Hügelsheim) über 800 Meter und im Blocklauf, Finn Kehrer (Hügelsheim) im Hürdensprint, Hochsprung und Blocksprint. Im Vierkampf hatte Tim Ole Franke vom TV Haueneberstein knapp die Nase vorne, im Weitsprung Remy Dike (SR Yburg Steinbach).

Den einzigen Mannschafts-Kreisrekord steuerten die U-12-Schüler des Rastatter TV bei. Über dreimal 800 Meter steigerten Rene Fortuna, Jannik Herrmann und Max Warlich die drei Jahre alte Bestmarke auf 8:32,67 Minuten.

Warlich konnte sich zudem in den Einzeldisziplinen der Klasse M11 mit zwei Rekorden eintragen. Über 2000 Meter verbesserte er die alte Marke aus dem Jahr 1997 auf 7:17,49 Minuten und im fünf Kilometer Straßenlauf steigerte er den Rekord um mehr als zwei Minuten auf 19:29 Minuten. Die Kreisbestenlisten führt er zudem über 800 Meter und im Zehn-Kilometer-Lauf an.

Luis Roth (LAG Obere Murg) war der Beste im Hochsprung und Vierkampf, Arwen Derler (SR Yburg Steinbach) im Sprint, Weitsprung und Dreikampf. Silas Meier, ebenfalls vom SR, erzielte starke 57,50 Meter im Ballwurf.

Bei den Zehnjährigen führt Jannik Herrmann vom RTV über 50 Meter und im Ballwurf. Marvin Schäfer (Haueneberstein) war Bester im Vierkampf und über 800 und 2000 Meter. In M9 belegt Jonas Schindler (Hügelsheim) die ersten Plätze im Dreikampf und über 50 Meter. In M8 verbesserte Mattis Linder (SR Yburg Steinbach) den 800 Meter-Kreisrekord auf 2:48,48 Minuten. Dennis Schmieder (TV Bühl) führt den Dreikampf und Weitsprung an.(rawo)