Alina Bohnert zeigt Topläufe Viermal standen Sportler des Skibezirks eins bei der ersten Standortbestimmung der Wintersaison für die alpinen Rennläufer in Tirol auf dem Treppchen. Die Eröffnungsrennen mussten vom Skiverband Schwarzwald (SVS) mangels Schnee vom Feldberg an den Kaunertaler Gletscher verlegt werden, teilt der Skibezirk eins mit, der mit 15 Schülern aus sieben Vereinen die größte Mannschaft an den Start brachte. Am Samstagmorgen öffnete sich für die Jahrgänge 2001 bis 2004 am Weißseeferner auf 3000 Meter Höhe die Startschranke zum ersten Riesenslalom der Saison. Dass die Athleten ihre Hausaufgaben in der Vorbereitung gemacht haben, zeigen die ausgezeichneten Ergebnisse, die sie ins Ziel brachten. Mit vier Podestplätzen konnte die Mannschaft die meisten Podiumssiege aller sieben Skibezirke einfahren. Allen voran setzte Alina Bohnert vom Skiclub Seebach ein Ausrufezeichen und fuhr die absolute Tagesbestzeit. Die Landeskaderathletin hatte einen schnellen Ski erwischt, zeigte auf der anspruchsvollen Piste bei schwierigen Sichtverhältnissen zwei Topläufe und verwies die Konkurrenz in der Klasse U16 auf die Plätze. In der weiblichen Klasse U14 sorgte Vivien Schweiger vom Skiclub Oberkirch in ihrem ersten Schülerpunkterennen für das beste Ergebnis aus Bezirkssicht. Mit Platz vier schrammte sie nur knapp am Podest vorbei. In der männlichen Klasse U14 landeten alle Pokale bei Läufern aus dem Bezirk eins. All sein Können musste Jona Juwana vom Skiclub Oberkirch zeigen, um am Ende den Siegerpokal in Händen zu halten. Dicht im Nacken saß ihm Jonas Schoch vom Skiclub Sasbach, dem die bessere Laufzeit im zweiten Durchgang nicht reichte um seinen Trainingskameraden im Gesamtergebnis zu überflügeln. Den dreifachen Triumph machte in dieser Klasse Mario Huber vom Skiclub Seebach mit dem Bronzerang perfekt. In der Klasse U16 sorgte Rico Herrmann vom Skiclub Hundsbach mit Rang fünf für einen guten Saisoneinstieg. Bei den Teilnehmerinnen in der Klasse U14 kam Anna Herrmann (SC Hundsbach) auf Rang 14. In der Klasse U16 erreichten Louisa Peters (SC Baden-Baden) Platz zwölf und Sara Schweiger (SC Oberkirch) Platz 14. Laura Philipp (SC Sasbachwalden) belegt Rang 17 und Jil Herzog (SC Yburg) Platz 18. Bei der U14 männlich landete Max Kiefer (SC Oberkirch) auf dem zehnten Platz. In der U16 fuhr Jonas Keller (SC Yburg) auf Platz acht, Johannes Toll (SC Oberkirch) auf Rang zehn. Wegen starker Schneefälle musste die Gletscherstraße gesperrt und der Slalom am Sonntag abgesagt werden. Gern hätten die Athleten laut den Verantwortlichen auch im zweiten Wettbewerb ihr Können unter Beweis gestellt. (red)

