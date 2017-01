Schwerer Schlag für Mercedes: Paddy Lowe geht von Bord Valtteri Bottas schuftet für seinen ganz großen Traum. Der Finne quält sich bei Eiseskälte im Schnee, er stemmt Gewichte im Kraftraum und bolzt Kondition auf der Laufbahn. Er gebe alles, "für den Traum, den ich habe: Formel-1-Weltmeister zu werden", ließ er seine Fans bei Twitter in einer Videobotschaft wissen. Jetzt ist der 27-Jährige auf seinem Weg zum Ziel womöglich wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen. Denn Bottas' Wechsel von Williams zu Mercedes als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg ist nach dem Abschied von Star-Ingenieur Paddy Lowe noch einmal näher gerückt. Denn Lowe, der als technischer Direktor maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des zuletzt so überlegenen Silberpfeils hatte, wird mit Williams in Verbindung gebracht. Mercedes will Bottas, Williams will Lowe: Im Fahrerlager gehen knapp zwei Monate vor Saisonbeginn längst alle davon aus, dass bei beiden Deals nur noch letzte Details zu klären sind. Lowe, der 2013 von McLaren zu Mercedes gewechselt war und Lewis Hamilton (2014 und 2015) sowie Rosberg in den vergangenen drei Jahren das Weltmeister-Auto baute, freut sich nun "auf neue Herausforderungen". Doch zunächst ist der Brite nur vom Dienst freigestellt. Das sogenannte "garden leave" soll verhindern, dass Lowe Betriebsgeheimnisse mit zu seinem neuen Arbeitgeber nimmt. Längst wird spekuliert, dass Mercedes Lowe früher als vertraglich geregelt zu Williams ziehen lassen könnte, wenn der Traditionsrennstall dafür Teamchef Toto Wolff beim Feilschen um die Ablöse für Bottas entgegenkommt. Wolff zeigt sich nach Lowes Abgang jedenfalls demonstrativ gelassen und ist zuversichtlich, dass die Silbernen ihre Vormachtstellung in der Königsklasse 2017 nicht einbüßen. "Erfolg ist in der Formel 1 nicht von einzelnen Personen abhängig, sondern von den Stärken und technischen Fähigkeiten eines Teams", sagte der Österreicher: "Wir besitzen die Fähigkeiten, um unsere Erfolge der vergangenen Jahre fortzuführen und genau darauf möchten wir 2017 und darüber hinaus aufbauen." Zunächst wird die Nachfolge für Lowe intern geregelt. Die leitenden Direktoren Aldo Costa (Engineering Director), Mark Ellis (Performance Director), Rob Thomas (Chief Operating Officer) und Geoff Willis (Technology Director) sind in der "nahen Zukunft" für die Weiterentwicklung des neuen W08 verantwortlich. Als langfristige Lösung wird der frühere Ferrari-Technikchef James Allison als Lowe-Ersatz gehandelt. Allison befindet sich nach seinem Abgang von der Scuderia ebenfalls im "garden leave". Es zeichnet sich immer mehr ab, dass sich der Traum des deutschen Talents Pascal Wehrlein vom sofortigen Aufstieg zu Mercedes wohl nicht erfüllen wird. Noch nach Rosbergs Rücktritt Anfang Dezember galt der Mercedes-Junior als Favorit.(sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Bühler Volleyballer gegen Topteams Bühl (red) - Der Start ins neue Jahr hat es in sich für den TV Ingersoll Bühl (Foto: toto). Zunächst wartet am Sonntag mit den Berlin Recycling Volleys der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger auf die Bisons, ehe in der kommenden Woche Rekordmeister Friedrichshafen in Bühl gastiert. » Weitersagen (red) - Der Start ins neue Jahr hat es in sich für den TV Ingersoll Bühl (Foto: toto). Zunächst wartet am Sonntag mit den Berlin Recycling Volleys der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger auf die Bisons, ehe in der kommenden Woche Rekordmeister Friedrichshafen in Bühl gastiert. » - Mehr Manchester

Gündogan bleibt ein Pechvogel Manchester (dpa) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan (Foto: AFP) muss wohl erneut monatelang pausieren. Der 26-Jährige von Manchester City verletzte sich im Premier-League-Spiel gegen den FC Watford (2:0) am rechten Knie und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. » Weitersagen (dpa) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan (Foto: AFP) muss wohl erneut monatelang pausieren. Der 26-Jährige von Manchester City verletzte sich im Premier-League-Spiel gegen den FC Watford (2:0) am rechten Knie und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. » - Mehr