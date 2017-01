Sprung in den Nachwuchskader Jonathan Bertele vom TV Bühlertal hat es in den baden-württembergischen Nachwuchskader geschafft. Von den 126 Athleten wurden bei der Leichtathletik F-Kadersichtung des Jahrganges 2003 in Albstadt 64 Sportler berufen, so der Verein. Mit starken Leistungen in fast allen Kategorien konnte sich Bertele für den Mehrkampfkader qualifizieren. Stina Burgard, die ebenfalls dabei war, konnte ihr Potenzial nicht abrufen und verpasste den Sprung in den Kader. (red)

