Gastgeber zufrieden

Mit sieben Mannschaften auf Verbandsliga-Niveau zeigten die Jugendlichen im Modus "Best of Seven" ihr Können und mussten vor allem eine gewisse Konstanz über den langen Handballtag unter Beweis stellen. Gespielt wurde je Partie 15 Minuten in einer Gruppe mussten insgesamt 21 Spiele absolviert werden.

Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg waren vertreten, was schon im Vorfeld ein spannendes Turnier auf sehr gutem Niveau versprach. Das Eröffnungsspiel bestritten die Gastgeber, die derzeit die Tabelle der Südbadenliga anführen, gegen die Auswahl des Handball Bezirks Rastatt, welches der TuS Helmlingen klar mit 13:6 für sich entschieden.

Auch die nächsten drei Spiele gewann die Mannschaft von Günter Schmitt und konnte aus den ersten vier Spielen, vier Siege verbuchen. Doch der lange Turniertag habe die Jungs Kraft und viel Konzentration gekostete, heißt es seitens der Jugendleitung. Da seien kleinere Verletzungen nicht ausgeblieben.

SG sichert sich den Gesamtsieg

Am Nachmittag kam es zum Aufeinandertreffen der Teams, die schon in der Südbadenliga Nord der C-Jugend um die Meisterschaft gekämpft hatten: Der TuS Helmlingen spielte gegen die SG Meißenheim/Nonnenweier. Dieses Mal setzten sich die Gäste aus dem Ried knapp mit 10:9 trotz einer 6:2- Führung der Hanauerländer durch. Doch Konzentrationsschwächen machten sich im weiteren Verlauf der Partie bemerkbar, was die Rieder über spielerische Mittel zu lösen wussten.

Eng wurde es auch in der Partie zwischen Meißenheim/Nonnenweier und dem TV Spaichingen, in dem sich die Spielgemeinschaft knapp mit 10:9 durchsetzte, was den Turniersieg bedeutete.

Im letzten Gruppenspiel traf der TuS Helmlingen auf den späteren Turnierzweiten TSV Alemannia Freiburg-Zähringen und unterlag mit 5:7. Dennoch war es für die Gastgeber alles in allem ein gutes Turnier mit einem ebenso guten dritten Tabellenplatz. Bei der Siegerehrung überreichte Melanie Schanz an jede Mannschaft einen Ball für ihre Teilnahme am Turnier. (red)