"Wir sind auf Platz eins"

Die Freude war ungebrochen, der Jubel riesengroß und das anschließende Abendessen schmeckte danach doppelt so gut: Keine Frage, der erste Saisonsieg ist etwas ganz besonderes - vor allem dann, wenn er am 14. Spieltag errungen, nein, erkämpft wird.

So geschehen am vergangenen Wochenende bei den Oberliga-Frauen der TS Ottersweier beim 26:25-Heimsieg gegen die SG Nußloch, die jetzt plötzlich nur noch einen Zähler vor dem Ligaschlusslicht liegt. Der erste Sieg im ersten Spiel im neuen Jahr soll der Sieben von Trainerin Heiderose Oser Selbstvertrauen geben. Um dies weiter zu stärken, hat die pfiffige Trainerin eine wahre Rechnung aufgestellt. "Ich habe eine Rückrundentabelle erstellt und in der sind wir auf Platz eins." Keine schlechte Idee, und auch wenn das siegreiche Spiel der TSO am zurückliegenden Wochenende das bisher einzige im neuen Jahr war, durchaus legitim. Zumal Oser ergänzt: "Nach dem kommenden Spiel wollen wir weiterhin ganz oben stehen", - in ihrer ganz eigenen Tabelle selbstverständlich. Das ist ein durchaus ehrgeiziges Vorhaben, zumal der Gegner heute Abend ab 20 Uhr kein geringerer als der Lokalrivale SG Steinbach/Kappelwindeck sein wird. "Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen und das Spiel lange offenhalten, dann können die seltsamsten Dinge geschehen", prophezeit Oser.

Aufseiten der Gastgeberinnen erklärt Sportdirektor Arnold Manz, dass die SG zwar die Heimmannschaft stellt, faktisch aber gar kein Heimrecht hat. Die Partie findet nämlich in der Bühler Großsporthalle statt. "Dort herrscht Harzverbot, was sicherlich ein Thema bei uns sein wird." Dennoch weist der erfahrene Handballfunktionär die Favoritenrolle nicht von sich. "Zum ersten Mal in unserer Geschichte gehen wir als Favorit in ein Spiel gegen Ottersweier. Das nehmen wir freilich auch an, wenngleich der erste Saisonsieg dem Gegner sicherlich Auftrieb verleihen wird. Ein Schaulaufen wird das für uns keineswegs", ist sich Manz sicher. Die SG Steinbach/Kappelwindeck will den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. "Wir haben in der Vorrunde unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt gilt es, nicht locker zu lassen. Sollten wir am Rundenende unter den ersten fünf einlaufen, wäre das ein großer Erfolg für uns.

Die Voraussetzungen für dieses Derby sind somit grundsätzlich unterschiedlich.