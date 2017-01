Der Budenzauber geht weiter Von Heiko Borscheid Drei Teams für den BT-Mittelbaden-Cup werden noch gesucht - drei Stadtmeisterschaften stehen noch aus. Morgen beginnen in Sandweier die 32. Baden-Badener Stadtmeisterschaften in der Rheintalhalle. Los geht es um 13 Uhr, am Sonntag starten die Begegnungen um 11 Uhr, das Finale wird gegen 17.55 Uhr angepfiffen. Erfahrener Veranstalter ist der FV Baden-Oos, der an den beiden Tagen ein wahres Mammutprogramm stemmen muss, da neben den ersten Mannschaften auch ein Turnier für die Reserveteams stattfindet. In der Jakob-Scheuring-Halle in Ottenau trägt der SV Michelbach zum 30. Mal die Gaggenauer Murgtalmeisterschaften aus. Beginn des Spektakels ist um 10.30 Uhr, das Finale soll gegen 18.20 Uhr angepfiffen werden. Danach ist klar, welche zwei weiteren Teams sich für den BT-Mittelbaden-Cup am 29. Januar in der Sporthalle in Niederbühl qualifiziert haben. Von den Teilnehmern gesetzt ist als Landesligist lediglich die Spvgg Ottenau. Überraschenderweise nicht teilnehmen werden der FC Gernsbach, der sich lieber auf die Meisterschaft "im Freien" konzentriert, und der SV Forbach, der kurzfristig absagte. Zwei Beispiele, die hoffentlich nicht Schule machen. Für Forbach sprang der TuS Greffern ein, der geografisch gesehen wenig mit dem Murgtal zu tun hat. Eine Woche später wird dann noch in Rastatt der Stadtmeister gesucht, der das Teilnehmerfeld des BT-Mittelbaden-Cups vervollständigt. Heute lädt der Rastatter SC/DJK ab 16.30 Uhr zum Mitternachtsturnier mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm in die Sporthalle nach Niederbühl ein. Von heute bis Sonntag rollt der Ball in der Ottenhöfener Schwarzwaldhalle. 18 Mannschaften aus den Bezirken Baden-Baden und Offenburg beteiligen sich an diesem dreitägigen Turnier. Ein Turnier der besonderen Art gibt es morgen in Ottenau, wenn ab 9 Uhr der SV Michelbach Menschen mit Handicap die Möglichkeit zum sportlichen Kräftemessen gibt. Die 28 Mannschaften kommen aus dem gesamten Ländle, ein Team sogar aus Thüringen. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls morgen ist die Schiedsrichtergruppe Rastatt ab 13.30 Uhr in der Brüchelwaldhalle Ötigheim Gastgeber des "Eugen-Peter-Gedächtnis-Turniers" mit 15 Mannschaften.

