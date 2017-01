Emotionale Achter-Bahnfahrt durch die Hölle

Von Michael Ihringer Wie der frühe Mittag des 2. April verlaufen wird, weiß Isabell von Loga schon heute. Sehr schmerzhaft. Spätestens, wenn es auf den letzten Kilometer geht, werden sie und ihre sieben Kolleginnen im Boot Qualen erleiden. Dann also, wenn alle Energien aufgebraucht sind, die Muskeln übersäuern, Krämpfe in den Armen und Beinen jeden Schlag zum Willenskampf machen, die Augen eng wie Schlitze werden und die Adern dick wie Schiffstaue. Im Fachjargon der Ruderer nennt man diesen Zustand den Tunnel, das schwarze Nichts. Isabell von Loga erlebt mit ihrer furchtlosen Besatzung diese Achter-Bahnfahrt durch die Hölle entlang der 6,8 Kilometer langen Strecke auf der Londoner Themse im Oxford-Boot beim Traditionsduell der britischen Elite-Universitäten gegen Cambridge zum ersten Mal. "Es gibt immer noch Verrückte, die das machen wollen", sagt von Loga und lacht. Dabei ist die 28-jährige Baden-Badenerin ein sehr helles Köpfchen, die an der renommierten Universität gerade an ihrem Doktortitel in Molekularmedizin arbeitet. Genau genommen ist es schon ihr zweiter Einsatz für die "dark Blues" im Duell mit den "light Blues", was vom Prestige her mit dem Fußball-Derby von Chelsea gegen Arsenal London gleichzusetzen ist. Im Vorjahr saugte sie schon mal beim Sieg im Reserveteam die Stimmung auf. "Das ist eine Riesensache mit 250 000 Menschen an der Strecke. Ich konnte damals gar nicht mehr die Ansagen der Steuerfrau hören, so laut war es." Was es bei schlechtem Wetter auf der Themse zu erleben gibt, weiß sie auch: "Mir rauschten damals die Wellen schier über den Kopf, der Cambridge-Achter ging sogar unter." Im Boot ist die Führung bei starker Strömung in etwa so wichtig wie die Pole Position in der Formel 1. "Wenn ein Boot klar in Führung liegt, ist das Rennen schon zu 90 Prozent entschieden. Deshalb wird 20 Minuten lang volle Pulle gerudert und im Ziel ist man total alle." Wie alle Beteiligten an den beiden Elite-Unis ist sie von dem Prestigeduell, dieser "einzigartigen Erfahrung", wie infiziert, seit sie 2011 auf die Insel zog. Wie ihre studentische Karriere verlief auch die sportliche wie im Steilflug. Vom B-Team stieg sie zur Kapitänin des Vorzeigeboots auf. "Das ist eine unheimliche Ehre für mich. Man hält eine Rede und es werden einem Fragen gestellt. Nun bin ich auch das mediale Gesicht des Teams." Den Vertrauensvorschuss zahlt sie doppelt und dreifach zurück. "Mein Büro ist mein Wohnzimmer. Jeder kann zu mir kommen, denn jeder hat auch mal einen Durchhänger", weiß die angehende Ärztin, dass sie auch als Psychologin dann und wann gefragt ist. 36 Kandidatinnen zur Auswahl Der Ausleseprozess hat es schließlich in sich. Von einst 36 Kandidatinnen wird gnadenlos anhand von Fitness- und Ergometertests ausgesiebt, bis die aufrechten Acht übrig bleiben. Die Deutsche ist nicht die einzige Ausländerin im Kader, auch eine Amerikanerin, Kanadierin, Neuseeländerin, Südafrikanerin und Italienerin reißen sich an den Riemen, wenn es um die große Ehre geht, für ein Jahr Königinnen des Rudersports zu sein. Auch das Studentenleben in England ist ein hartes. "Ich habe einen voll getakteten Tag". Isabell von Loga zählt minuziös auf: "Aufstehen um fünf Uhr. Von 6.30 bis acht Uhr Training, dann ab 9 Uhr Vorlesungen. Um 17 Uhr nochmals zwei Stunden Training. Es ist in keinster Weise das Studentenleben, das man sich so vorstellt. Vielmehr eine Schule fürs Leben." Eigentlich ist sie auch keine typische Ruderin von klein auf. Denn Isabell von Loga war mal Leichtathletin, eine erfolgreiche dazu, die im Kugelstoßen 2007 EM-Bronze bei den Junioren gewann. Von der Kugelstoßerin zum Kraftprotz im Boot, wie geht das denn? "Ich wollte was typisch Britisches machen, als ich hier herkam. Rugby kam für mich nicht infrage." Und dann sind da noch die Gene, schließlich war der Vater einst auch Ruderer. Die Herausforderung der Sportart definiert sie so: "Im Rudern zählt wie im Darts die Präzision. Nur dass die Beine brennen, und die Lunge schier rausfliegt." Ihr Job im Boot an Position sieben ist ebenso klar: "Ich muss den Rhythmus und das Feedback an die Schlagfrau weitergeben." Und alle müssen maschinengleich synchron die Ruderblätter durchs Wasser peitschen, ziehen und strecken, was die Kräfte hergeben, und trotzdem bemüht sein, nicht zu verkrampfen. Wer viermal in Folge gewonnen hat, will die Erfolgsserie natürlich fortsetzen, zumal Erzrivale Cambridge in der Gesamtbilanz noch führt. Mit der Präsidentin des Gegners hat sie in Princeton einst studiert. "Die Freundschaft hat ein Jahr pausiert." Das Prestige zählt eben viel. Doch selbst britische Tradition kennt Grenzen. Ein US-Sponsor wurde erst abgewiesen, aber dann doch ins Boot geholt. Seit 2015 rudern die Frauen nun gleichberechtigt auf der Männerstrecke, und das Boat Race wird zur besten Sendezeit von der BBC übertragen. Ob Isabell von Loga, die im Sommer stets beim Karlsruher Verein Wiking trainiert und "eigentlich zurück will, weil ich Baden-Baden so liebe", noch lange nahe dem pulsierenden London bleibt, ist unklar. "Ob ich mit dem Rudern weitermache, entscheide ich auch von Jahr zu Jahr." Sie weiß aber definitiv, was sie am Abend des 2. April, wenn die emotionale Achter-Bahnfahrt auf der Themse zu Ende ist, tun wird. "Dann werden wir richtig feiern." So oder so. Und sollte die Bugspitze ihres Oxford-Achters wie in den Vorjahren als Erstes die Ziellinie überqueren, ist sie von der gefürchteten Hölle direkt im siebten Himmel gelandet. Faszination Rudern.

