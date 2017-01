"Auf solche Gegner wartet man"

Es war damals ein erster Vorgeschmack auf das, was die Bundesliga seit 2009 den Bühler Fans in schöner Regelmäßigkeit serviert: Spitzenvolleyball und eine Heimmannschaft, der es immer wieder gelingt, auch scheinbar übermächtige Gegner zu ärgern. Auch diesmal soll es so sein, hofft nicht nur Trainer Ruben Wolochin, der immerhin schon auf zwei Heimsiege gegen den großen Rivalen vom Bodensee zurückblicken kann.

Wolochin hofft auch heute auf einen Coup, doch der Argentinier weiß sehr genau, wie schwer das werden wird. "Friedrichshafen ist immer ein starker Gegner", sagt er und das sei auch in dieser Saison so. Der Sieg im Supercupfinale und der Einzug ins Pokalfinale, das Ende des Monats wieder in Mannheim steigt, sprächen eine klare Sprache. "Sie sind definitiv in guter Form." Das liegt natürlich auch an Spielern wie Steller Simon Tischer, den Wolochin "ohne Frage" für einen der Topspieler der Liga hält. Gemeinsam mit dem einst in Offenburg aktiven Libero Markus Steuerwald oder Mittelblocker Andreas Takvam sei beim Gegner sehr viel Qualität auf dem Platz.

Den Norweger Takvam hatte Wolochin übrigens selbst schon im Visier und wollte ihn vor gut drei Jahren nach Bühl holen. Doch dann wurde vom damaligen Bühler Management nicht optimal verhandelt - was Wolochin heute noch fuchst. Doch das ist Vergangenheit, im Moment gilt nur die Konzentration auf das nächste Spiel und das gelinge der Mannschaft ganz gut. "Auf solche Gegner wartet man doch." Es werde hart daran gearbeitet, die eigenen Schwächen abzustellen und die starken Phasen weiter auszudehnen. Das sei auch nötig, wenn man mit den Topteams ernsthaft konkurrieren und gegen sie Erfolg haben wolle.

Personell kann Wolochin auf den kompletten Kader bauen und hofft, dass die Abstimmung weiter zunimmt. Vor allem mit der Annahme konnte er zuletzt nicht zufrieden sein, aber auch im Angriff lief nicht alles rund. Gegen die Seehasen wird zudem die Leistung in der Feldabwehr mit entscheidend sein, die langen Ballwechsel sollen gewonnen werden. Spielbeginn in der Bühler Großsporthalle ist um 20 Uhr. (win)