Schempp zieht den Hut

Der Franzose Fourcade feierte ohne Schießfehler seinen neunten Saisonsieg im zwölften Rennen und ist auf dem Weg zum historischen sechsten Gesamtweltcupsieg in Serie kaum aufzuhalten. Schempp leistete sich fünf Tage nach seinem Massenstart-Triumph in Oberhof eine Strafrunde und lag im Ziel 52,8 Sekunden hinter Fourcade. Bester DSV-Athlet war direkt vor Schempp (Uhingen) der fehlerfreie Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), der das Podium als Vierter um 12,1 Sekunden verfehlte.

Im 200. Weltcuprennen seiner Karriere stand Fourcade das 101. Mal auf dem Podium. "Martin zeigt immer wieder, wer hier der Boss ist", sagte der Zweitplatzierte Österreicher Julian Eberhard (+18,0 Sekunden), der vor dem fehlerfreien Norweger Emil Hegle Svendsen (+39,7) landete. In der Verfolgung morgen könnten Schempp und Peiffer gemeinsam Fourcade Paroli bieten.

"Das Podium ist nicht weit weg, das ist absolut noch möglich. Es gilt, am Sonntag neu anzugreifen und vielleicht geht es noch weiter nach vorne", sagte Schempp. Peiffer ergänzte: "Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr an das Podest komme. Ich habe dann eher versucht, den vierten Platz zu retten."

Vor allem Schempp kam nach seinem spektakulären Erfolg morgen mit viel Selbstvertrauen auf seine Heimstrecken. Zweimal landete er in Oberhof vor Dauerrivale Fourcade, den er unbedingt bei der WM in Hochfilzen bezwingen und die erste wichtige Einzelmedaille seiner Karriere gewinnen will.

Schempp und Fourcade hatten gestern gepokert und wegen des prognostizierten Schneefalls zu Beginn des Wettkampfs eine hohe Startnummer gewählt. Die äußeren Bedingungen spielten dem Duo allerdings nicht entscheidend in die Karten - wenn überhaupt, frischte der Wind sogar im Laufe des Rennens ein wenig auf.

Neben Schempp hatten sich der frühere Weltmeister Peiffer und Erik Lesser (Frankenhain) Hoffnungen auf die nächsten Top-Platzierungen gemacht. Peiffer, der als Dritter im ersten Sprint des Winters in Östersund und als Zweiter in der Verfolgung von Oberhof zweimal das Podest erobert hatte, erfüllte die Erwartungen.

Und Lesser? Der 28-Jährige, im Vorjahr Massenstart-Sieger von Ruhpolding und zum Abschluss in Oberhof wie Schempp Fourcade-Bezwinger, erlaubte sich in beiden Anschlägen jeweils eine Fahrkarte. Letztlich landete er auf dem 27. Platz. "Heute hat es einfach nicht gepasst", sagte Lesser.

Überfliegerin Laura Dahlmeier kann am Wochenende in den Chiemgauer Alpen derweil das Gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden zurückerobern. Aktuell führt die tschechische Vorjahressiegerin Gabriela Koukalova mit 15 Punkten vor der Verfolgungs-Weltmeisterin. "Es wäre ein Traum, das Trikot nach Ruhpolding zu haben. Wenn es nicht klappt, ist es aber auch nicht so schlimm", sagte Dahlmeier. (sid)