Der Knackpunkt liegt im Angriff

Wolochin hatte sprichwörtlich sein letztes Aufgebot aufs Feld gestellt. Tim Stöhr musste erkrankt passen, Außenangreifer Ilya Zhilin wurde mit Schmerzen im Knie geschont, und so saßen nur Zuspieler Kristen Cléro und Mittelblocker Magloire Mayaula auf der Bank, taktisch waren dem Bühler Cheftrainer die Hände gebunden.

Auf dem Feld hingegen musste experimentiert werden. Felix Orthmann, normalerweise auf der Diagonalen zu Hause, fand sich auf ungewohnter Position in der Annahme wieder. "Bühl hatte nur einen Annahmespieler, solch ein Spiel muss man mit 3:0 gewinnen", war Gästetrainer Vital Heynen folglich wenig angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. "Das hätten wir besser nutzen müssen", kritisierte er und schob ein Lob für die Gastgeber nach. "Orthmann hat seine Sache schon gut gemacht."

Hinzu kam die gute Nachricht aus Lüneburg, wo Titelverteidiger Berlin überraschend mit 1:3 verloren hatte. Die Häfler konnten sich somit an der Tabellenspitze Luft verschaffen. Und trotzdem war da diese eine Sache, die Heynen wurmte. "Du kommst nach Bühl, denkst es wird ein schweres Spiel, und gewinnst dann locker den ersten Satz." Statt danach durchzuziehen, habe seine Mannschaft sich zurück gelehnt und den Gegner ins Spiel kommen lassen. So etwas kann durchaus schief gehen. Doch die Bühler Mannschaft hatte im Spielverlauf zu viele Aussetzer.

Wolochin nannte als Knackpunkt: "Die Annahme war okay, aber im Angriff konnten wir unser Niveau leider nicht halten." Nach einem verkorkstem ersten Satz, in dem allein Jens Sandmeier im Angriff die Erwartungen erfüllte, steigerte sich Bühl nämlich beträchtlich. Vor allem Slawomir Jungiewicz, der im ersten Satz nur auf eine unterirdische Quote von 20 Prozent im Angriff kam, zeichnete sich nun mit Köpfchen und gutem Auge aus. Mayaula zog in der Mitte immer wieder das Interesse des gegnerischen Blocks auf sich, schaffte so Raum für Sandmeier und Orthmann auf den Außenpositionen.

Vor allem kämpfte Bühl in der Feldabwehr um jeden Ball und wurde für den Einsatz auch belohnt. Doch mehr als den Satzausgleich ließ Friedrichshafen nicht zu. Während bei den Gastgebern die Konzentration sank und die Zahl der Eigenfehler stieg, erhöhten die Gäste wieder den Druck und spielten jetzt deutlich variabler als in den Sätzen zuvor. Spezielle Mittelblocker Andreas Takvam, im ersten Satz völlig ohne Erfolgserlebnis, war nun vom Bühler Block nicht mehr zu halten, auf der Diagonalen und auf der Außenposition hat Friedrichshafen mit Michel Finger und Armin Mustedanovic ohnehin zwei Spieler der Extraklasse.

Erst im Laufe des vierten Satzes berappelte sich Bühl nochmals, doch der Gegner war bereits nahezu uneinholbar auf 13:7 enteilt. Wolochin gab sich anschließend kämpferisch: "Wir müssen die Spiele gegen die direkte Konkurrenz gewinnen und die kommen jetzt erst."(win)