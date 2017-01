Wichtiger Heimsieg für ESC Es war ein erfolgreicher Jahresauftakt für den ESC Hügelsheim. Am Samstagabend bezwangen die Eishockeycracks vom Baden Airpark vor 700 Zuschauern die Schwenninger Fire Wings mit 6:1. Die numerische Überlegenheit - Schwenningen reiste mit nur zehn Feldspielern an - schrieben die mit drei kompletten Reihen agierenden Rhinos bereits nach 29 Sekunden dann auch auf die Anzeigetafel. Cedrick Duhamel verwertete die erste Chance zur Führung. Der Schwenninger Miro Hämynenie beendete darauf allerdings die drückende Überlegenheit. Der finnische Schlussmann rettete den knappen Vorsprung bis zur Hälfte der Partie und hielt seine Farben im Spiel, ehe Jonathan Koch die Fans mit dem 2:0 erlöste (29.). Eine Überzahlsituation nutzte der Rhino-Kapitän Math Fleury in der 36. Minute zum verdienten 3:0. Doch die Fire Wings gaben sich noch nicht geschlagen und kamen ebenfalls im Powerplay durch Stefan Schäfer 50 Sekunden vor der zweiten Drittelpause zum Anschlusstreffer. Wer weiß, welche überraschende Wendung die Begegnung genommen hätte, wäre ESC-Keeper Sebastian Trenholm Sekunden vor der Sirene nicht über sich hinaus gewachsen und hätte nicht einen Alleingang sowie den Nachschuss pariert. So blieb es vorerst bei der Zwei-Tore-Führung, die Torjäger Duhamel in der 46. und 53. Minute gar auf 5:1 ausbaute. In Unterzahl mache Nico Bastian drei Minuten vor dem Ende das halbe Dutzend voll und einen Schlussstrich unter eine dominante Hügelsheimer Leistung. Durch den Sieg klettern die Rhinos in der Tabelle auf den vierten Platz und nehmen so weiter Kurs auf die Playoffs. Am kommenden Samstag empfangen die Nashörner in eigener Halle den ewigen Rivalen aus Stuttgart zum badisch-schwäbischen Derby. (ndm)

