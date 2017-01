Jubel in Oos und Loffenau Große Freude herrscht beim FV Baden-Oos und TSV Loffenau. Bei den Baden-Badener Stadtmeisterschaften in Sandweier und den Murgtalmeisterschaften in Ottenau sicherten sich die beiden Teams die nächsten Tickets für den BT-Mittelbaden-Cup am 29. Januar in Niederbühl. Damit ist nur noch ein Ticket nächste Woche bei den Rastatter Stadtmeisterschaften zu vergeben. In der Vorwoche hatten sich neben den ohnehin qualifizierten überbezirklich spielenden Mannschaften der SV Weitenung und der FV Steinmauern die Teilnahme gesichert. A-Süd-Kreisligist Oos sicherte sich Ticket und Stadtmeistertitel dank einem klaren 5:1-Finalsieg gegen den Nord-Kreisligisten FV Sandweier. Dritter wurde der FC Varnhalt, der im kleinen Finale Fatihspor Baden-Baden 5:2 besiegte. Der Drittplatzierte stellte in Matthias Armbruster auch den besten Turnierspieler und zudem Torschützen (zwölf Volltreffer). Zum besten Torwart wurde der Sandweierer Jens Müller gewählt. In Ottenau sicherte sich Bezirksligist TSV Loffenau den Einzug zum Miba-Cup mit der Finalteilnahme gegen den SV Ottenau. Der Landesligist, der auch in Niederbühl mitwirkt, siegte in diesem mit 4:1. Platz drei belegte der FV Bad Rotenfels 5:4 nach Neunmeterschießen gegen den VfR Bischweier. Bester Torschütze mit acht Treffern war Daniel Zimmer aus Bad Rotenfels. Bester Spieler auch ein Bad Rotenfelser: Sebastian Hertweck. Bester Torwart Markus Nösner vom VfR Bischweier. Den Sieg beim Mitternachtsturnier des Rastatter SC/DJK sicherten sich die Gastgeber selbst. Sie behielten im Finale mit 1:0 die Oberhand gegen den FV Rauental. Dritter wurde der SV 08 Kuppenheim, der das kleine Finale mit 4:1 im Neunmeterschießen gegen den FV Malsch gewann. Mit sechs Toren war Oussama Ayari (SC/DJK) bester Torschütze, der Kuppenheimer Calvin Kopton wurde zum besten Torhüter gewählt. Sieger des Eugen-Peter-Gedächtnisturniers der Schiedsrichtergruppe Rastatt wurde Landesligist RW Elchesheim, der bei seinem 5:1-Sieg im Finale dem SV Forbach keine Chance ließ. Das Spiel um Platz drei gewann der 1. SV Mörsch gegen den FV Rauental mit 3:2. Mit neun Toren bester Torschütze war der Elchesheimer Chidiebere Buolife, als bester Keeper wurde sein Mannschaftskamerad Leutrim Beqiraj ausgezeichnet. In Sven Huber war auch der beste Spieler ein Rot-Weißer.. Wie immer nur Sieger gab es bereits am Samstag beim Hallenturnier für Menschen mit Handicap des SV Michelbach in Ottenau. 26 Teams mit über 260 Fußballern nahmen an dem Hallenspektakel teil und stellten damit einen neuen Teilnehmerrekord auf.(red)

