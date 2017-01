Slomka mit Trainingslager zufrieden

Vergangenen Montag ein 1:1 gegen Bundesligist Werder Bremen, drei Tage später ein 2:0 über den Drittligisten 1. FC Magdeburg, nun, am Samstag, ein 1:0-Sieg gegen den schweizer Erstligisten FC Luzern: Der Karlsruher SC hat in seinen Testspielen an der Costa del Sol zumindest den Eindruck erweckt, in der zweiten Saisonhälfte den drohenden Abstieg in Liga drei vermeiden zu können. Trainer Mirko Slomka konnte jedenfalls zufrieden sein mit den Ergebnissen - und wohl auch mit dem Verlauf des gesamten Trainingslagers in Estepona, von wo der Zweitliga-15. gestern zurückkehrte.

"Wir haben hart, intensiv und konzentriert gearbeitet", fasste der Hoffnungsträger des KSC den neuntägigen Aufenthalt in Südspanien zusammen. Das Ergebnis der dabei erfolgten Qualitätsanalyse seines Kaders formulierte Slomka wiederum so: "Wir könnten noch einen anderen Stürmertypen gebrauchen - groß, kopfballstark, einen, der Bälle abschirmen und halten kann." Allerdings sagte er auch: "Auch mit dem derzeitigen Kader sind wir in der Lage, die Klasse zu halten." Was er in der Kürze der Zeit noch nicht habe beurteilen können - Slomka ist noch nicht einmal 14 Tage im Amt - sei "das Stehvermögen unserer Spieler. In unserer Situation braucht man natürlich auch eine gewisse Robustheit."

Zweifel lösten diesbezüglich die muskulären Probleme von Dennis Kempe, der gegen Magdeburg fehlte, und Martin Stoll, der in keinem der drei Testspiele mitwirken konnte, aus. Auch Dimitris Diamantakos musste gegen Magdeburg und gegen Luzern passen. Dass Gaétan Krebs (Kreuzbandriss) und Enrico Valentini (Innenbandriss) noch nicht wieder ganz fit sind, war indes zu erwarten.

"Ich bin kein Freund der Dreierkette in der Abwehr, sondern bevorzuge eine Viererkette - eventuell mit einer Doppelsechs davor", sagt Mirko Slomka über die von ihm bevorzugte taktische Grundordnung. Deshalb schaut sich Sportdirektor Oliver Kreuzer dem Vernehmen nach auf dem Transfermarkt nicht nur nach einem Stürmer um, sondern auch nach einem Innenverteidiger und einem Mittelfeldspieler. Um für die momentan zu Verfügung stehenden Profis die optimale Ausrichtung zu finden, will der KSC in dieser Woche noch zwei weitere Testspiele absolvieren. Die Gegner stehen noch nicht fest. (fal)