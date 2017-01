Drei neue Kreisrekorde

Als herausragend auf Kreis- und Landesebene präsentierte sich die U-16-Mädchen vom Sportring Yburg Steinbach. Helen Fischer führt in der W15 über 100 Meter in 12,72 Sekunden ebenso die Ranglisten an wie über 800 Meter und im Weitsprung. Ihre Vereinskameradin Annika Bode war Beste über 80 Meter Hürden, im Hoch- und Dreisprung, im Vierkampf und im Blockwettkampf-Lauf. Auf den Laufstrecken 2000 Meter, fünf und zehn Kilometer dominierten die Bühlerinnen Jasmin und Christine Vollmer.

Rachel Fruchtmann (Steinbach) führt bei den W-14-Mädchen im Hürdensprint, Hoch-, Weit- und Fünfsprung, Speerwurf, Vierkampf, Siebenkampf und Blocksprint. Herausragend waren dabei ihre 5,42 Meter im Weitsprung, die 12,48 Sekunden über 80 Meter Hürden und ihre 36,32 Meter im Speerwurf. Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim erzielte 12,20 Meter im Kugelstoßen und 31,79 Meter im Diskuswurf. Sie führt auch im Blockwettkampf-Wurf. Maria Linder (Steinbach) war Beste im Dreikampf und Blocklauf. Schnellste Sprinterin über 100 Meter war Dana Lang (Steinbach). Auf den Strecken 800 und 2000 Meter, fünf und zehn Kilometer hat Bühlerin Vivien Schäfer die Nase vorn.

In der U16 und U14 waren die Steinbacherinnen in allen Mannschaftswettkämpfen führend. Nur über dreimal 800 Meter lag der TV Bühl vorne. Die 13-jährige Sophia Seiter führt über 800 Meter in 2:28,36 Minuten, über 2000 Meter in 7:22,59 Minuten und steigerte den Kreisrekord im fünf Kilometer Straßenlauf auf 19:17 Minuten. Einen Rekord stellte auch Lia Bondar (Steinbach) auf. Sie steigerte beim Ballwurf die Bestmarke, die von Werferinnen 1978 und 1989 gehalten wurde, um einen Meter auf glatte 50 Meter.

Talent zeigt auch Hanna Altmann (Steinbach). Im Sprint mit und ohne Hürden, im Hoch-, Weit- und Fünfsprung, Dreikampf, Vierkampf sowie Blockwettkampf-Sprint war sie die Beste. Besonders fiel sie mit 10,18 Sekunden über 75 Meter und 9,89 Sekunden über 60 Meter Hürden auf, aber auch mit 4,96 Meter im Weitsprung. Bei den W-12-Mädchen belegt Jolien Ring (LG Hardt) die ersten Plätze über 75 Meter, 60 Meter Hürden, im Weitsprung und Blocksprint. Karla Rathmer (TV Bühl) führt über 800 Meter, im Hochsprung, Vierkampf und Blocklauf. Nadia-Zoe Schneider (TV Gernsbach) steigerte die Bestmarke im Stabhochsprung auf 2,01 Meter und führt im Diskus- und im Blockwurf. Anna-Lena Krämer (LAG Obere Murg) war die Beste im Kugelstoßen, Ballwurf und Dreikampf.

In der W11 war Sara Lazarevic (SCL-Heel Baden-Baden) schnellste Sprinterin, Luisa Ortanderl (LG Hardt) Beste über 800 und 2000 Meter sowie im Dreikampf. Angelina Mamic (Ottersdorf) führt im Hochsprung und Vierkampf. Ausgleichen war die Klasse W10, in der Julia Wohland (VFB Gaggenau) im Drei- und Vierkampf die Ranglisten anführt. Über 800 und 2000 Meter liegt Aline Bach (TV Haueneberstein) auf Rang eins. In W9 führt Maja Pistelek (Gaggenau) im Dreikampf und Ballwurf, Linda Rohrer (TV Bühl) über 50 und 800 Meter. In W8 belegt Leonie Tschierske (RTV) Platz eins über 50 Meter und Dreikampf, Elena Ciancimino (Gernsbach) führt im Weitsprung und Ballwurf.(rawo)