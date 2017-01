BSV Sinzheim II rutscht Richtung Mittelfeld

Die HSG Murg und die SG Freudenstadt/Baiersbronn halten in der Handball-Bezirksklasse weiter Kontakt zu den Spitzenplätzen. Die Reserve des BSV Sinzheim hat sich durch die 29:30-Niederlage im Murgtal Richtung Mittelfeld verabschiedet. Im Tabellenkeller gelang der SG Muggensturm/Kuppenheim III ein wichtiger und überraschender Erfolg bei der HSG Hardt II.

HSG Murg -

BSV Sinzheim II 30:29.

Zunächst konnte sich kein Team absetzen. Auf das 8:7 der HSG folgte ein 4:0-Lauf der Gäste, die zur Pause in Front lagen (14:16). Nach Wiederbeginn behielt Sinzheim weiter die Kontrolle (16:20/38.), beim 20:25 (48.) sprach vieles für den BSV. Die Gastgeber gaben sich nicht auf (23:25/51.). Mehrmals gelang der Anschlusstreffer, der Ausgleich fiel indes erst kurz vor Schluss (28:28/58.). Zwei weitere Treffer der Murgtäler beantworteten die Frage nach dem Sieger.

Tore für HSG Murg: Grässel 6/1, Gerstner, P. Schaal je 5, Meyer 4, Baier 3, Ruckenbrod, Weiler je 2, Künstel, Mack, F. Schaal je 1 - für Sinzheim: Rumpf 6/3, Herbert 5, Richter, Schaefer, K. Walter, Weis je 3, Huck, Reiß je 2, Meier, M. Walter je 1.

HSG Hardt II -

Muggensturm/K. III 27:31.

Die SG feierte ihren ersten Sieg seit dem 8. Oktober. Dabei hatten die Hausherren den besseren Start erwischt (5:1). Es war nicht zu übersehen, dass die Abwehr der HSG an diesem Tag keinen Zugriff bekommen würde. So geriet die Landesliga-Reserve bereits zur Halbzeit in Rückstand (17:18). Im zweiten Durchgang verstrickte sich die HSG immer wieder in Einzelaktionen. Jeglicher Angriffsfluss ging verloren. MuKu kämpfte aufopferungsvoll und brachte ab dem 25:26 mit drei Toren in Folge die Punkte in den Hafen.

Tore für Hardt: Bertsch 8/1, Rau 5, Stolz 4, Weschler, Schilling je 3, Krebs 2, Echle, Deck je 1 - für Muggensturm: Stefan 9, Unser 5/4, Josenhans, Jülch je 4, Ziegler, C. Müller je 3, Hoppe 2, Weiler 1.

TuS Helmlingen II -

SG Freudenstadt/B. 22:24.

In einer von vielen Fehlern geprägten Partie ließ der TuS Punkte liegen. Zur Pause waren die Hanauerländer noch im Geschäft (12:12). Dann zogen die Schwarzwälder auf 13:17 (39.) weg. Diesen Rückstand konnten die Gastgeber nicht wettmachen. Beim 20:24 (57.) war die Entscheidung zu Gunsten der SG gefallen.

Tore für Helmlingen: F. Fritz 7/2, Posavec 4, Lauppe 3, T. Fritz, König, Zervas, Ratey je 2 - für Freudenstadt: M. Bauer 7, Schulz 6/4, K. Bauer, Kieninger je 3, Kneissler 2, Schwab, Stölzle, Gubler je 1.

In der Kreisklasse A robbten sich die Panthers Gaggenau II durch ihr 31:22 gegen Steinbach/Kappelwindeck III näher an die Konkurrenz heran. Die Reserve der HSG Murg musste eine 23:36-Pleite gegen Großweier II einstecken. In der Frauen-Bezirksklasse sorgte BSV Sinzheim II mit dem 39:9 bei Steinbach/Kappelwindeck III für den höchsten Sieg der Saison. Auch die HSG Hardt siegte hoch mit 35:17 bei Baden-Baden/Sandweier II. (red)