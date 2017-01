Keine Siegeseuphorie beim SSC Karlsruhe

Bühl



Bühler Volleyballer gegen Topteams Bühl (red) - Der Start ins neue Jahr hat es in sich für den TV Ingersoll Bühl (Foto: toto). Zunächst wartet am Sonntag mit den Berlin Recycling Volleys der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger auf die Bisons, ehe in der kommenden Woche Rekordmeister Friedrichshafen in Bühl gastiert.