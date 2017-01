Geist im WM-Quartier Die Bad Boys nahmen in Rouen gerade die nächste Aufgabe auf ihrer Medaillen-Mission ins Visier, da schnürte auch Holger Glandorf (Foto: dpa) seine Turnschuhe. Konditionstraining im Forst Marienhölzung in Flensburg. Die gestrige Einheit dürfte für den Handball-Weltmeister von 2007 aber vorerst eine der letzten bei seinem Klub gewesen sein, vieles spricht für eine Nachnominierung durch Bundestrainer Dagur Sigurdsson - noch in dieser Woche. Der Name Glandorf geistert seit Tagen durch das deutsche Quartier in der Normandie. Offiziell halten sich Spieler wie auch Coach Sigurdsson bedeckt, doch nun war es Glandorf selbst, dem ein Hinweis rausrutschte. Der 33-jährige Linkshänder rechnet fest mit einem Anruf des Bundestrainers. "Wir stehen in Kontakt und ich bin mir sicher, dass er sich melden wird", sagte Glandorf bei einem öffentlichen Internettalk mit dem langjährigen Bundesliga-Coach Martin Schwalb. Am morgigen Donnerstag, dem Ruhetag vor dem wichtigen Spiel um den Gruppensieg gegen Kroatien, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, soll Glandorf zum Team stoßen. Sigurdsson will die Personalie nicht weiter kommentieren. Glandorf sei nach wie vor nur als "Notnagel" vorgesehen, sagte der Isländer - der die Voraussetzungen für eine Berufung seines Edeljokers aber längst geschaffen hat. Weil Sigurdsson vor dem Turnier lediglich 15 der 16 Kaderplätze besetzte, kann er durch das sogenannte "Late Entry" jederzeit einen zusätzlichen Spieler nach Frankreich beordern. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der beiden Europameister Steffen Weinhold und Fabian Wiede ist das deutsche Team im rechten Rückraum dünn besetzt, Kai Häfner steht hier im Gegensatz zu allen anderen Positionen als einziger Spieler zur Verfügung. Und Glandorf zeigte nicht zuletzt in der WM-Generalprobe gegen Österreich (33:16), als er nach über zweieinhalb Jahren sein überraschendes Biltz-Comeback im Nationaltrikot gab, wie sehr er dem Team helfen kann. Gerade mit Blick auf die K.o.-Phase könnte Glandorf für das deutsche Team zum entscheidenden Faktor werden. (sid)

