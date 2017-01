Curler kaum zu schlagen

Erfolgreicher Start in die Wintersaison Baden-Baden (red) - Viermal standen Sportler des Skibezirks eins bei den Eröffnungsrennen des SVS in Tirol auf dem Treppchen. Alina Bohnert fuhr die absolute Tagesbestzeit. In der männlichen Klasse U14 landeten alle Pokale bei Läufern aus dem Bezirk eins (Foto: pr). » Weitersagen Baden-Baden (red) - Viermal standen Sportler des Skibezirks eins bei den Eröffnungsrennen des SVS in Tirol auf dem Treppchen. Alina Bohnert fuhr die absolute Tagesbestzeit. In der männlichen Klasse U14 landeten alle Pokale bei Läufern aus dem Bezirk eins (Foto: pr). » - Mehr