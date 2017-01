Niederlage im Stechen Auf die erste Mannschaft der Schützengilde Kuppenheim wartete ein schwerer Brocken. Den sechste und letzte Wettkampf der Saison trugen die Schützen in Heitersheim aus. Gegner im Finalwettkampf war der aktuelle Tabellenzweite SV Lauf I. Zwar musste das Trainerteam Manfred Reis und Marjan Vrbljanin in diesem Aufeinandertreffen Patrick Pfeifer auf Position eins bei den Kuppenheimern ersetzen. Trotzdem lieferte sich Schützen einen spannenden Wettkampf. Auf Position eins hatte Timo Busch von der Kuppenheimer Mannschaft einen seiner schwächeren Auftritte in der Liga und musste gegen einen starken Gegner mit 381:396 Ringen den ersten Punkt abgeben, teilt der Verein mit. Bertrand Geng, der erstmals auf der Position zwei schoss, sorgte mit 384:380 für den Ausgleich. An Position drei zeigte Laura Busch eine tolle Leistung. Mit einem ihrer besten Ergebnisse in dieser Ligarunde - mit 391:383 Ringen - verhalf sie ihrem Team mit dem zweiten Einzelpunkt zur 2:1-Führung. Nathalie Zier hatte auf Position vier nicht ihren besten Tag. Sie musste sich mit 370:385 Ringen geschlagen gebe, und die Laufer konnten mit dem Zwischenergebnis 2:2 gleichziehen. Auf Position fünf sollte nun das Duell gegen Lauf entscheiden. Susanne Vrbljanin startete mit einer 92er Serie in den Wettkampf und steigerte sich in der vierten Serie auf 97 Ringe. Am Ende reichte es aber nur noch zu einem Unentschieden mit 377:377 Ringen. Der Gesamtsieg und damit die Qualifikation zum Aufstiegskampf in die 2. Bundesliga musste als in einem Stechen ausgetragen werden, für das Nervenstärke angesagt war. Vrbljanin schoss eine gute neun. Ihre Gegnerin Tamara Stadler hatte aber mit einer zehn das bessere Ende für sich. Der dritte Einzelpunkt zum 3:2 Gesamtsieg ging damit an die SGi Lauf I. Mit 2:0 Mannschaftspunkten sicherte sich Lauf den Relegationsplatz zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Trotz Niederlage habe die Mannschaft der Schützengilde Kuppenheim eine gute Gesamtleistungen in der Südbadenliga gezeigt und belegt laut Vereinsangaben in der Abschlusstabelle mit 14:8 Mannschaftspunkten und 35:20 Einzelpunkten einen starken fünften Tabellenplatz. Meister in der Saison 2016/2017 wurde der KKSV Heitersheim, zweiter die SGi Lauf. Die Vereine tragen im Februar die Relegationswettkämpfe zum Aufstieg in die 2. Bundeliga Süd-West untereinander aus. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben