Leichtathleten im "Wechselfieber"

Die Leichtathleten im ganzen Land leiden immer zum Jahresende mal mehr oder weniger am "Wechselfieber". Alle Vereinswechsel der Sportler müssen nach den Richtlinien des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November vorgenommen und den Geschäftsstellen der Landesverbände gemeldet werden. Insgesamt 183 Wechsel sind bis zum Ablaufen der Frist bei der Geschäftsstelle des Badischen Leichtathletik-Verbandes (BLV) eingereicht worden- zehn mehr als 2015. Davon finden 136 innerhalb des badischen Verbandsgebietes statt. Nur 96 waren es im Vorjahr. 15 Abgängen in andere Verbände stehen 37 Neuzugänge aus anderen Teilen der Republik gegenüber. Die Gesamtzahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwas höher, was hauptsächlich mit der Neugründung eines Freiburger Vereins zu tun hat. Die Abgänge aus Baden haben sich mehr als halbiert, die Zugänge aus anderen Landesverbänden sind auch etwas weniger geworden. Im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl haben sich zum Jahresende die Veränderungen deutlich verringert: Neun Athleten werden in der Saison 2017 neue Trikots anziehen. Im Vorjahr waren es 15. Innerhalb des Kreisgebiets wechselten sechs Sportler den Verein. Der SR Yburg Steinbach verstärkt seine Mädchenmannschaft mit Helen Baumgarten vom SCL-Heel Baden-Baden und Corinne Gibilisco vom Rastatter TV. Sarah Burgard und Yannic Reith zieht es vom TV Bühl zum TV Bühlertal. Die starken Seniorinnengeherinnen des Rastatter TV wechseln im Fall von Antje Köhler zum TV Bühlertal und im Fall vom Marianne Gerhard zum TB Gaggenau. Zurück zum TV Bühl kommt Marco Hurbanic, der zwei Jahre für die MTG Mannheim startete. Zwei Athletinnen haben zum Jahresbeginn den Kreis verlassen. Deutschlands drittbeste Hochspringerin Anne Klebsch aus Ötigheim wechselt zum Jahresbeginn zum württembergischen SKV Eglosheim und startet zukünftig für das LAZ Ludwigsburg, wo sie bereits seit mehr als einem Jahr bei Landestrainer Steffen Hertel trainiert. Clara Foshag zieht es vom TV Bühl zum neu gegründeten LAC Freiburg. Fünf Kreisvereine nutzen die seit zehn Jahren im Deutschen Leichtathletik-Verband bestehende Möglichkeit, Startgemeinschaften (StG) mit anderen Vereinen für Mannschaftsmeisterschaften (DMM) und Staffeln zu bilden. Änderungen gegenüber 2016 gab es im Kreisgebiet keine. Die Seniorinnen aus den Vereinen TV Haueneberstein und Gazelle Pforzheim/Königsbach starten unter StG Baden-Baden/Gazelle. Weiterhin Bestand hat die StG Breisgau Ottersdorf zwischen der TS Ottersdorf und dem LC Rothaus im Bereich der Frauen und Juniorinnen. Unverändert bestehen auch die StG TV Bühl/TG Ötigheim für die weibliche Jugend U16 und U14 sowie die StG Rastatt/Rothaus bei den Senioren, die sich aus dem Rastatter TV und der LC Rothaus zusammensetzt. Auch die beiden Leichtathletik-Gemeinschaften (LG) im Kreisgebiet wird es weiterhin geben: die LG Hardt mit den Vereinen SV Germania Bietigheim und TuS Durmersheim sowie die LAG Obere Murg mit dem TV Au im Murgtal, dem TV Bermersbach, dem TV Forbach, dem TV Langenbrand und dem TV Weisenbach. (rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben