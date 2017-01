Erneut lösbare Heimaufgabe für den Spitzenreiter

Gut aus der Weihnachtspause gekommen sind in der Handball-Landesliga die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck. Für den souveränen Spitzenreiter (21:5) war auch die HSG Hardt im Bezirksderby zuletzt kein großes Hindernis. "Das hat ganz gut funktioniert. Am Ende war es dann ziemlich einfach", befindet SG-Trainer Markus Ullrich, der mit seiner Mannschaft erneut ein Heimspiel hat. Die SG Schramberg (8:18) ist am Sonntag der nächste Gegner in der Sportschule. Schon das Hinspiel konnten die Rebländer klar gewinnen, doch Ullrich warnt: "Die sind besser als ihr Tabellenplatz. Außerdem sind wir jetzt die Gejagten. Daran müssen wir uns noch gewöhnen." Doch von den Gästen dürfte eigentlich keine Gefahr drohen. Indes hat der SG-Kader an Umfang zugenommen, denn Lukas Krumbacher hat sich als Jugendspieler beim BSV Sinzheim abgemeldet und kehrte zu seinem Stammverein zurück.

Gleich zwei Neuzugänge hat die Handball-Region Rastatt/Niederbühl (10:16) zu vermelden. Schon beim 30:29-Auswärtssieg in Schramberg waren Alex Kugele und Fabian Ernst mit an Bord und erzielten gemeinsam elf Tore. Kugele war vor seinem Wechsel nach Sinzheim schon einmal in Rastatt, und auch Fabian Ernst (zuletzt Eppelheim) hat Sinzheimer Wurzeln. "Die Jungs sind Gold wert und haben neuen Schwung in die Mannschaft gebracht", ist HR-Trainer Martin Ehrentraut natürlich hocherfreut über die unerwarteten Verstärkungen. Beide Rückraumkräfte sollen auch dafür sorgen, dass es gegen den TuS Oppenau (9:17) einen Heimsieg gibt. "Wir wollen und müssen nachlegen, sonst war der letzte Sieg in Schramberg nichts wert. Unsere Chancen sind sicherlich gut", ist Ehrentraut optimistisch, zwei weitere Zähler einfahren zu können.

Erstmals nach der Pause greift auch wieder die Oberliga-Reserve des TV Sandweier (16:10) ins Geschehen ein und trifft auf die HSG Ortenau Süd (15:11). Bei beiden Teams war vor der Pause etwas der Wurm drin, doch TVS-Coach Fabian Hochstuhl ist davon überzeugt, dass sein Team wieder in die Spur zurück findet: "Ob das schon gegen Ortenau der Fall sein wird, muss man abwarten. Das Training war aber gut." Die Partie gegen die körperbetont spielende HSG sei aber doch ziemlich offen.

Auf Auswärtspunkte aus ist die HSG Hardt (12:14), die in Schenkenzell (15:11) ihr Punktekonto ausgleichen will. "Die Aufgabe ist sicher nicht leichter als die in Steinbach. Aber wenn wir als Team auftreten, dann können wir auch dort bestehen", so HSG-Trainer Mathias Eisele, der auch wieder auf Torwart Dennis Martin zurückgreifen kann.

Zum sicher spannenden Verfolgerduell erwartet der ASV Ottenhöfen in der Schwarzwaldhalle den überraschend starken Aufsteiger SV Ohlsbach (16:8). Vor eigenem Publikum ist der ASV noch immer ungeschlagen, musste nur gegen Schenkenzell (27:27) einen Zähler abgeben. Insofern ist die Favoritenrolle also schon verteilt.

Spielfrei sind Hofweier II, Kehl, Ottersweier und Großweier.