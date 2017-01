Noch ohne Sieg gegen Topteam Von Wolfram Braxmaier Mit 15:17 Zählern aus 16 Spielen könnten die Oberliga-Handballer des TV Sandweier durchaus zufrieden sein. Doch Trainer wie Ralf Ludwig sind das eher selten bis nie. "Wir haben noch Luft nach oben. Das Potenzial ist da", sagt Urlauber Ludwig, der zuletzt bei der Niederlage in Herrenberg nicht an Bord war, immer wieder. Was auch für die Partie beim damaligen Tabellenvierten galt. Und wieder gelang es dem TV Sandweier nicht, eines der Spitzenteams der Liga zu schlagen. "Ich denke, dass wir das endlich ändern müssen. Wir werden voll auf Sieg spielen", sagt Co-Trainer Marius Merkel (27), der die Mannschaft auf den Knüller am Samstag in der Rheintalhalle vorbereitet hat. Zu Gast ist der TSB Schwäbisch Gmünd, der mit 22:10 Punkten zu jenen drei Mannschaften zählt, die um den zweiten Tabellenplatz und damit um den Aufstieg kämpfen. "Wir haben noch sechs Heimspiele und sollten am besten keines verlieren. Damit wollen wir am Samstag anfangen", ist Merkel optimistisch, obwohl zuletzt in Herrenberg einige Unzulänglichkeiten offensichtlich waren. Noch ohne Wirkung in Halbzeit eins, als der TVS stark auftrumpfte und zur Pause auch mit 17:15 führte. Nach dem Seitenwechsel allerdings häuften sich die Fehler in der Abwehr ebenso wie Fehlwürfe und technische Fehler. Was Herrenberg kompromisslos nutzte und die Partie schlussendlich verdient mit 36:31 gewann. "Solche Fehler dürfen uns gegen Schwäbisch Gmünd natürlich nicht unterlaufen. Im Vorspiel waren wir zwar nicht schlechter, aber wir machten zu viele Fehler", so Merkel. Vor allem werde es darauf ankommen, dass die Abstimmung zwischen Abwehr und den Torleuten stimme: "Sonst können wir unser schnelles Spiel nicht aufziehen." Gefahr drohe beim Gegner vor allem von Aaron Fröhlich und Max Häfner, Bruder des aktuellen Nationalspielers Kai Häfner, im linken Rückraum. Zur Verfügung hat B-Scheininhaber Merkel wieder den kompletten Kader, denn in Herrenberg feierte Johannes Heiß ein gelungenes Comeback und war 20 Minuten lang ein Aktivposten. Auch Kreisläufer Nicolai Unser ist wieder einsatzbereit. Und alle brennen darauf, endlich eines der Topteams der Oberliga Baden-Württemberg zu schlagen.

