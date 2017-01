Vertrauen auf den Hexenkessel

So ausgeglichen wie zurzeit präsentierte sich die Volleyball-Bundesliga möglicherweise noch nie. Die drei Mannschaften an der Tabellenspitze trennen gerade mal vier Punkte voneinander, wobei Meister Berlin als Tabellendritter noch ein Spiel Rückstand hat und problemlos zur Konkurrenz aufschließen könnte. Dem Trio dicht auf den Fersen sind Düren und Lüneburg, Bühls Gegner am kommenden Sonntag (14.30 Uhr).

Mehr als der sechste und damit letzte direkte Play-off-Platz scheint unter den gegebenen Voraussetzungen für das Team des TV Ingersoll Bühl nicht drin zu sein - und selbst das wird schwer genug.

Bühls Trainer Ruben Wolochin blickt mit großem Respekt auf die Arbeit, die in Lüneburg geleistet wird. "Sie haben es geschafft, wichtige Spieler über längere Zeit zu halten und konnten auf diese Weise Jahr für Jahr ein gutes Team zusammenstellen." Das bekam zuletzt Meister Berlin zu spüren, wieder einmal. Berlin unterlag den "Lüne-Hühnen" in der berüchtigten Gellersenhalle deutlich mit 1:3, es war die dritte Berliner Niederlage beim vierten Auftritt in der "Gellersenhölle". Dabei hatte Lüneburgs Trainer Stefan Hübner in diesem Spiel sogar auf einen seiner besten Punktesammler, den bärenstarken Neuzugang Cody Kessel, verzichten müssen. Der US-Amerikaner bildet mit Routinier Matthias Pompe und Libero Michael Brinkley einen höchst stabilen Annahmeriegel und gilt gemeinsam mit Diagonalspieler Eric Fitterer als einer der Punktgaranten der Liga. "Gegen Lüneburg Punkte zu machen ist sehr schwierig", verweist Wolochin auf einen Gegner, der in der Feldabwehr sehr gut organisiert und im Angriff höchst ausgeglichen besetzt ist. Umso erfreulicher war, dass man in der Hinrunde bei der knappen 2:3-Niederlage wenigstens einen Punkt aus der Gellersenhalle entführen konnte. Das mache Hoffnung für das Heimspiel, zumal mit Ilya Zhilin und Tim Stöhr der eigene Annahmeriegel wohl wieder komplett einsatzbereit sein wird.

Die Schwachpunkte des Gegners gefunden

Auch habe man die zurückliegenden Spiele des Gegners akribisch analysiert und den einen oder anderen Schwachpunkt entdeckt. Mit der richtigen Taktik sei durchaus etwas drin. An Selbstvertrauen fehlt es den Bühler Spielern jedenfalls nicht. "Zu Hause, in unserer Halle, können wir jeden schlagen", hat nicht nur Zuspieler Juan Finoli schon mehrfach gesagt. Wobei vor allem dem eigenen Publikum eine wichtige Rolle beigemessen wird. "Wir zählen auf unsere Fans, die uns in schwierigen Spielen immer optimal unterstützen", erwartet auch Co-Trainer Santiago Domench, dass sich die Großsporthalle wieder in einen Hexenkessel verwandeln wird. Entscheidend dürfte aber einmal mehr sein, wie gut sich die Mannschaft selbst präsentiert, vor allem, wie gut man die Aufschläge des Gegners in Griff bekommt.

Zuletzt gegen Friedrichshafen hatte dies bereits besser geklappt, als in vielen Spielen zuvor. Und dies, obwohl Wolochin mit Jens Sandmeier nur einen gelernten Annahme-, Außenspieler zur Verfügung hatte. Dass man in einer solchen Situation vom Rekordmeister nicht zerlegt wurde, wird als positives Zeichen für den weiteren Saisonverlauf gewertet. Ein Sieg gegen Lüneburg wäre zudem ein wichtiges Signal für die Spiele im Februar, wenn es gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den letzten Play-off-Platz geht.