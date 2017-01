Zusammen, was zusammengehört Von Hucky Krämer Die Spatzen pfiffen es längst von den Bühler Dächern, jetzt gab es auch der VfB offiziell bekannt: Alexander Hassenstein kehrt im Sommer als Trainer ins Hägenich zurück. Ins Bühler Hägenich, wo er 2004 als Spielertrainer mit dem VfB Bühl den Aufstieg in die Verbandsliga schaffte und ihn danach als "Nur-noch-Trainer" zu einer festen Größe im südbadischen Fußball-Oberhaus machte. 2011 verabschiedete sich Hassenstein nach zehn Jahren mit einer Träne im Knopfloch und legte auf eigenen Wunsch eine schöpferische Pause ein. Doch der Fußball ließ den Gymnasiallehrer nicht los. Er heuerte beim Oberligisten Bahlinger SC an, wurde mit den Kaiserstühlern südbadischer Pokalsieger, musste dann aber im April 2014 gehen. In der Winterpause der Saison 2015/2016 war Hassenstein bereits beim VfB als Nachfolger für den entlassenen Spielertrainer Sascha Reiss (mittlerweile Coach beim SV Linx) gehandelt worden, doch er schloss sich dem Kehler FV an. Der damals in der Verbandsliga stark abstiegsbedrohte VfB verpflichtete Jürgen Schnurr. Mit dem KFV stieg Hassenstein etwas unglücklich aus der Oberliga ab, in der Verbandsliga belegt er derzeit mit den Kehlern den vierten Tabellenplatz, allerdings schon 19 Punkte von Platz eins und 17 von Platz zwei entfernt. Im Sommer schließt sich nun also wieder der Kreis. Der 43-jährige DFB-A-Lizenzinhaber kehrt zum Landesligisten VfB Bühl zurück und löst Schnurr auf der Trainerbank ab. Die Bühler haben noch zwei Nachholspiele zu absolvieren und liegen somit noch durchaus aussichtsreich im Meisterschaftsrennen. Die Rückkehr von Alexander Hassenstein im Sommer dürfte schon jetzt Signalwirkung haben - vor allem in Richtung Kaderplanung für die neue Saison. Für Sportvorstand Stefan Voppichler war die Verpflichtung des erfahrenen Fußballpädagogen fast eine Herzensangelegenheit: "Es war immer auch meine Vorstellung, mit Alexander noch einmal zusammenzuarbeiten. Dass dies nun klappt, freut mich riesig." Voppichler weiß aber auch sehr wohl, dass man die Uhr nicht einfach zurückdrehen kann: "Es geht nicht darum, sich nur über alte Zeiten auszutauschen, sondern es gilt, erneut gemeinsam hart zu arbeiten." Hassenstein freut sich ebenfalls auf den Bühler Traditionsverein: "Ich habe mich beim VfB Bühl immer sehr wohl gefühlt. Daher freue ich mich auf die neue Aufgabe beim VfB ab dem Sommer." Ebenfalls geklärt ist inzwischen auch die Nachfolge des langjährigen Trainers Bernd König bei der zweiten Mannschaft. Munja Bross übernimmt die U 23 des Vereins. Der 37-Jährige lernte beim VfB das Fußball-Abc und sammelte anschließend im Aktivenbereich in Vimbuch, Neusatz und Altschweier als Spieler jede Menge Erfahrung. Bross trainiert bereits eine Juniorenmannschaft des VfB Bühl und möchte nun als Verantwortlicher auch im Seniorenbereich tätig werden.

