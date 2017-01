Im Gleichschritt in die Rückrunde

Gleichen Schrittes gehen die SG Muggensturm/Kuppenheim II und die Panthers Gaggenau (jeweils 17:5) in die Rückrunde der Handball-Bezirksklasse. Nach elf Etappen soll am Ende des Marsches der Aufstieg in die Landesliga feststehen. Doch nur eine Mannschaft kann den direkten Weg nehmen, der Zweitplatzierte muss in zwei Vergleichen mit dem Vizemeister des Bezirks Offenburg Ausdauer beweisen. Der Abstand des Spitzenduos zur Konkurrenz beträgt drei Punkte. Fraglich, ob die Verfolger nochmals aufschließen und in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen können. Mit der SG Freudenstadt/Baiersbronn (13:9) und der HSG Murg (16:8) treffen heute Abend zwei dieser Kandidaten aufeinander. Für beide Seiten ist die Partie in Baiersbronn wegweisend, nur der Gewinner hält Anschluss. Die SG kann zudem mit einem Sieg "einen Sprung nach vorne" auf Platz vier machen, wie Coach Adelbert Boschert betont. Die Motivation sei deshalb entsprechend hoch. Nach dem guten Jahresauftakt in Helmlingen möchten die Hausherren zudem den Schwung nutzen, um auch gegen die HSG erfolgreich zu sein. "Wir hoffen, gegen einen starken Gegner auf einen doppelten Punktgewinn", erklärt Boschert.

Auch die Panthers Gaggenau möchten gegen die Reserve des TuS Helmlingen (10:12) gleich die Weichen für einen erfolgreichen Verlauf der Rückrunde stellen. "Der Wiedereinstieg in den Spielrhythmus nach sechs Wochen Pause fällt sicher nicht leicht", befürchtet Christian Kohlbecker. Den TuS sieht er diesbezüglich im Vorteil, da die Hanauerländer im neuen Jahr bereits zwei Partien bestritten haben. Doch seine Schützlinge, so der Trainer, freuen sich auch darauf, dass der Spielbetrieb wieder losgeht: "Sie wollen sowohl den Tabellenplatz als auch die bisher gezeigten Leistungen bestätigen." Gegen Helmlingen stelle man sich zwar auf harte Gegenwehr ein, "wir dürfen aber natürlich nichts anbrennen lassen". Die gute Ausgangsposition dürfe "unter keinen Umständen aufs Spiel gesetzt werden".

Da anknüpfen, wo man vergangenes Jahr aufgehört hat, ist derweil die Zielsetzung von Patrik Bukovic, dem Trainer des Spitzenreiters Muggensturm/Kuppenheim II. Gelingt dieses Vorhaben, wird sich die HSG Hardt II (10:14) einem druckvollen Angriffsspiel und einem hohen Tempo erwehren sowie eine dicht gestaffelte Abwehr aushebeln müssen. Auch für Bukovic ist entscheidend, gleich wieder in den Wettkampfmodus einzusteigen und sich mit einem Heimsieg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu holen. Zu Hause dürfe "sowieso kein Spiel mehr verloren werden".

Endlich mal wieder die Zähler im Achertal behalten möchte morgen der ASV Ottenhöfen II (8:14), "nach unnötigen Punktverlusten zum Ende der Hinrunde", wie Trainer Wilfried Fischer erklärt. Dazu beitragen soll gegen Ottersweier II (5:17) neben einer konzentrierten Leistung über 60 Minuten auch Spielmacher Hagen Kern, der nach Verletzung wieder mit an Bord ist. "Das Unentschieden im Hinspiel zeigt, dass die TSO trotz der Platzierung am Tabellenende ein unbequemer Gegner ist", warnt Fischer. Der TuS Memprechtshofen (5:17) trifft auf den BSV Sinzheim II (14:10). Da in eigener Halle bisher jeder Gegner geärgert wurde, so Teamsprecher Florian Trinkaus, werde auch gegen Phönix ein Sieg angepeilt.(maha)