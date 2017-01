Badisch-Schwäbisches Duell Es läuft derzeit rund am Airpark. Die Baden Rhinos haben gegen den Schwenninger ERC nicht nur den siebten Sieg aus den letzten acht Spielen eingefahren, sondern auch den fünften in Folge. Eine weitere gute Nachricht ist, dass außer Raphael Diebold alle Spieler fit sind und Trainer Pavol Jancovic vor dem brisanten Duell heute Abend (19.30 Uhr) gegen seinen Ex-Club Stuttgart die berühmte Qual der Wahl hat. Ob Jancovic mit vier Sturmreihen agiert oder mit denselben drei Reihen, wie beim jüngsten Heimsieg aufwartet, bleibt noch sein Geheimnis. Dabei könnte gerade ein laufschnelles Spiel mit sehr viel Druck der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Rebels spielen diese Saison erfolgreich ein defensiv geprägtes System und versuchen, mit schnellen Gegenstößen zum Erfolg zu kommen. Gelungen ist dies den Schwaben besonders zum Saisonbeginn, als man sich nach dem vierten Spieltag auf Platz eins der Tabelle wiederfand und auch gegen die Rhinos mit 9:7 gewann - der erste Sieg der Rebels am Baden Airpark seit langer Zeit. Für diesen hat sich der ESC 09 zwar beim Rückspiel in Stuttgart revanchiert (5:2), doch vergessen ist dies deswegen nicht. Nach anhaltender Durststrecke haben sich die Schwaben pünktlich zum Derby rehabilitiert und zuletzt nicht nur die Pflichtaufgabe Ravensburg (8:4) gelöst, sondern auch den Serienmeister Heilbronn mit 5:4 bezwungen. Plötzlich wittert man auch in der Landeshauptstadt wieder Lunte. Das Spiel heute Abend am Airpark wird für beide Teams richtungsweisend. Gewinnt Stuttgart, wären die Rebels wieder dick im Play-off-Geschäft dabei. Gelingt den Rhinos ein Heimsieg, würde man sich nicht nur von Platz fünf absetzen, sondern sogar bis auf einen Punkt auf den Dritten Eppelheim aufschließen. Interessanter könnten die Vorzeichen auf das badisch-schwäbische Derby derzeit nicht sein. Mit dem Erfolg kam auch die Eishockeybegeisterung im Spargeldorf zurück. Zuletzt sorgten 700 Zuschauer für einen verspäteten Spielbeginn. Einen ähnlichen Ansturm erwarten die Verantwortlichen auch heute Abend, wenn die Fans die Eisarena wieder in einen Hexenkessel verwandeln wollen.(ndm)

