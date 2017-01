Auf der Suche nach der Anzeige

Josef Ferstl blickte sich suchend um. Wenn es darum geht, bei einem Ski-Rennen nach der Zieldurchfahrt die Anzeigetafel zu finden, "bin ich ganz schlecht", sagte er grinsend. Es dauerte deshalb ein bisschen, ehe Ferstl am Fuße der furchteinflößenden Streif in Kitzbühel die "8" vor seinem Namen registrierte. "Geil", dachte er sich in diesem Moment, "eine einstellige Zahl ist immer gut." Und weil die "8" auch nach dem Ende des Super-G noch dort stand, sagte er: "Top 10 in Kitzbühel ist perfekt!" Ferstl lachte, er freute sich "extrem" über die beste Platzierung eines deutschen Ski-Rennläufers in einem Super-G auf der Streif überhaupt, aber das war nichts im Vergleich zu den Österreichern: Erster Tag der Hahnenkammrennen, an der Strecke 15 000 Zuschauer, strahlend blauer Himmel - und dann gewinnt einer der ihren. Matthias Mayer, Abfahrts-Olympiasieger 2014, gelang mit seinem ersten Sieg in Kitzbühel der perfekte Auftakt für die Festtage im Mekka des alpinen Rennsports. "Es ist unglaublich, dass ich ganz oben stehen kann. Das ist der größte Traum eines Skifahrers, in Kitzbühel zu gewinnen", sagte Mayer. Vor gut 13 Monaten war er in Gröden schwer gestürzt - zwei Brustwirbel brachen. Beim ersten Super-G-Erfolg eines Österreichers in Kitzbühel seit dem Triumph von Klaus Kröll 2009 war Mayer 0,09 Sekunden schneller als Christof Innerhofer (Italien) und 0,44 Sekunden schneller als Beat Feuz (Schweiz). Kjetil Jansrud aus Norwegen, Sieger der bisherigen drei Super-G in diesem Winter, leistete sich einen haarsträubenden Fehler und wurde mit 0,92 Sekunden Rückstand nur Neunter - 0,02 Sekunden hinter dem erkennbar zufriedenen Ferstl. "Echt cool, wenn man den Herrn Jansrud im Griff hat", sagte Ferstl - freudig beklatscht von seinem Vater Sepp, der 1978 und 1979 jeweils die Abfahrt auf der Streif gewonnen hatte. Der Junior wäre schon zufrieden, wenn ihm heute (11.30 Uhr) Ähnliches gelänge wie gestern. Aber: "Das ist ein neuer Tag", und: "Es geht von oben bis unten." Auf "unten" wird Ferstl dann ganz besonders achtgeben: Im Super-G vergab er am Hausberg eine bessere Platzierung, "es hätte weiter nach vorne gehen können", sagte er. Das dachte sich auch Andreas Sander (Ennepetal), der lediglich Rang 28 belegte, eine Platzierung, die mittlerweile weit unter seinem Niveau ist. Der 27-Jährige wollte nicht einmal die ungünstige Startnummer eins als Ausrede gelten lassen. "Ich war ein bisschen der Testkandidat", sagte er, betonte aber, dass er nicht gut gefahren sei: "Auch mit der Startnummer eins wäre mehr drin gewesen." Die Chance zur Wiedergutmachung bekommt er heute. Von oben bis unten auf einer waghalsigen Abfahrt.(sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Santa Caterina

Pinturault siegt in Kombination Santa Caterina (dpa) - Alexis Pinturault (Foto: AFP) gewann die Kombination in Santa Caterina. Der Franzose fuhr nach dem Super-G einen tollen Slalom und verwehrte Marcel Hirscher (Österreich) dessen 42. Sieg. Den Frauen-Slalom in Semmering gewann Mikaela Shiffrin (USA). » Weitersagen (dpa) - Alexis Pinturault (Foto: AFP) gewann die Kombination in Santa Caterina. Der Franzose fuhr nach dem Super-G einen tollen Slalom und verwehrte Marcel Hirscher (Österreich) dessen 42. Sieg. Den Frauen-Slalom in Semmering gewann Mikaela Shiffrin (USA). » - Mehr