Mit Mut und Entschlossenheit

"Wir haben in dieser Saison noch keine der Topmannschaften geschlagen. Es wird Zeit, dass sich das ändert", hatte Co-Trainer Marius Merkel, der unter der Woche beim Handball-Oberligisten TV Sandweier den urlaubenden Chef Ralf Ludwig vertrat, ziemlich optimistisch gesagt. Ausgerechnet der ambitionierte TSB Schwäbisch Gmünd sollte dafür herhalten. Und die Zuschauer in der Rheintalhalle staunten nicht schlecht, als ihre Jungs ein überaus intensives Spiel am Ende verdient mit 26:24 (11:13) gewannen.

Danach sah es im ersten Abschnitt noch keineswegs aus, denn die Gäste spielten einen schnellen Ball, waren sehr lauffreudig und sicher im Abschluss. Die Abwehr der Einheimischen stand zwar nicht schlecht und auch Torwart Thilo Hafner war auf dem Posten. Doch irgendwie fehlte dem Spiel des TVS der richtige Glaube, der Mut, die Entschlossenheit.

Meist perfekt von Spielmacher Aaron Fröhlich in Szene gesetzt, kamen Philipp Schwenk und Co. immer wieder zu Torerfolgen, wenngleich Sandweier den starken Gast nie aus den Augen verlor und stets den Anschluss wahrte. So war die Partie zur Pause beim Stande von 11:13 vom Ergebnis her zwar noch völlig offen, doch eigentlich hatte Sandweier die schlechteren Karten.

"In der ersten Halbzeit hat bei uns die Überzeugung gefehlt. In der Halbzeit habe ich die Jungs auf dieses Manko hingewiesen. Ich habe Ballgewinne durch die Abwehr und Schnellangriffe gefordert", schilderte Ludwig nach der atemberaubenden Partie seinen Matchplan, den die Mannschaft dann tatsächlich auch noch umsetzte.

Schon in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wurde deutlich, dass der TVS keineswegs gewillt war, in eigener Halle unterzugehen. Jetzt wurde um jeden Ball gekämpft, wurden die Gäste permanent unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Positiv wirkte sich dabei aus, dass Johannes Heiß nach langer Pause wieder zur Verfügung stand und sich im Aufbauspiel mit Daniel Grimm abwechseln konnte. Die ersten sieben Minuten der zweiten Halbzeit wurden so zum Knackpunkt, denn Christian Fritz, Max Mitzel, Sebastian Wichmann und Simon Bornhäußer machten aus einem 11:13 ein 15:13. Jetzt war endlich auch die Halle da und feuerte die TVS-Kämpfer an. Im Tor lief Thilo Hafner zur Höchstform auf, der überragende Franz Henke bekämpfte in der Abwehr mit allen Mitteln jeden Gästespieler und Frontmann Max Mitzel störte entscheidend die Kreise von Toptorjäger Aaron Fröhlich, der sogar einen Siebenmeter (43.) verwarf.

In trockenen Tüchern war die Partie aber noch lange nicht. Zwar zeigte Schwäbisch Gmünd sichtlich Nervosität, blieb aber immer in Reichweite. Bis zum 21:19 (51.) durch Wolfgang Bächle. Als aber Markus Koch und Max Mitzel auf 23:19 (53.) erhöhten, keimten beim TVS erste Sieghoffnungen auf. Doch mit dem 24:23 (58.) von Schwenk begann das große Zittern. Jonas Schuster gab den Gästen an seinem 26. Geburtstag ("Den werde ich so schnell nicht vergessen") mit zwei Toren zum 26:23 dann aber den Rest.

Sandweier: Hafner, Horn (n.e.) - J. Henke, F. Henke 2, Wichmann 1, S. Bornhäußer 4, Grimm 3, Fritz 3/1, Mitzel 5, Schuster 6, Unser, Heiß, Koch 2, Schulz, K. Bornhäußer.

TSB Schwäbisch Gmünd: Fabian, Juhnke (n.e.) - Bächle 3, Schamberger, J. Häfner, Göth 1, Waibel, Fröhlich 5/2, L. Waldenmaier 1, Schwenk 6, F. Häfner, M. Häfner 4/1, Leinß 2, J. Waldenmaier 2.

Schiedsrichter: Geiss/Kretzler (SG Kronau) - Zeitstrafen: 5 - 4 - Zuschauer: 500.