ESC Hügelsheim mit Kurs auf die Playoffs Der ESC Hügelsheim nimmt weiter Kurs in Richtung Playoffs. Der Regionalligist setzte sich am Samstagabend vor 850 Zuschauern in einem spannenden Derby gegen Verfolger Stuttgart mit 6:5 nach Penaltyschießen durch und steht bei einem ausgetragenen Spiel weniger punktgleich mit Bietigheim auf dem vierten Tabellenplatz. Vom ersten Bully weg machten beide Mannschaften deutlich, dass nur ein Sieg weiterhelfen würde. Den besseren Start in einer fairen und mit hoher Laufbereitschaft geprägten Partie hatten die Rhinos. Nach sechs Minuten erzielte Math Fleury nach Pass von Andy Mauderer die Führung. Die beiden hätten zwei Minuten später nachlegen können, hätte Fleury seinen frei stehenden Nebenmann gesehen. So aber gelang den Rebels der Gegenstoß, den Adrian Kolar im Nachschuss zum Ausgleich nutzte. Dieses Szenario wiederholte sich kurz vor Ende des ersten Drittels, als Marc Wied einen Rebound zur Gästeführung verwertete. Den Mittelabschnitt begannen die Schwaben in Überzahl und erneut war der Ex-Hügelsheimer Kolar zur Stelle: Sein Schuss wurde unglücklich durch Michi Kick ins eigene Tor abgefälscht. Kolar hatte wenige Sekunden später bei Hügelsheimer Überzahl gar die Konterchance, scheiterte aber an Sebastian Trenholm der sein Team mit einer tollen Parade im Spiel hielt. Besser machte es auf der anderen Seite Denis Friedberger, dessen Schuss von der blauen Linie durch Freund und Feind den Weg zum Anschlusstreffer ins Tor fand (23.). Statt bei weiterer Überzahl nachzulegen, gelang Patrick Eisele das 2:4 (24.), auf welches Björn Groß per Nachschuss die Antwort gab (27.). Doch erneut brachte Eisele sein Team mit zwei Toren in Front und abermals verkürzten die Rhinos durch Jonathan Koch zum 4:5 (34.). Beide Teams hatten danach ihre Möglichkeiten doch einzig Nico Bastian hielt den Schläger erfolgreich hin und fälschte in der 47. zum umjubelten Ausgleich ab. So musste das Derby im Penaltyschießen entschieden werden. Am Ende behielt lediglich Christian Sess die Nerven und sicherte seinem Team den wichtigen Zusatzpunkt. Dieser könnte im weiteren Verlauf entscheidend sein, denn die Rhinos haben den besseren direkten Vergleich gegenüber Stuttgart, der bei Punktgleichheit am Ende der Vorrunde über den Einzug in die Playoffs entscheiden könnte.(ndm)

Hügelsheimer in der Überzahl Hügelsheim (ndm) - Es war ein erfolgreicher Jahresauftakt für den ESC Hügelsheim. Die Rhinos nutzen ihre Überzahlsituation und bezwangen die Schwenninger Fire Wings mit 6:1. Ihre numerische Überlegenheit schrieben sie bereits nach 29 Sekunden auf die Anzeigetafel (Foto: fuv).