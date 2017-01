Teilnehmerfeld komplett Die Würfel sind gefallen: Das Teilnehmerfeld für den BT-Mittelbaden-Cup ist komplett. Gestern löste der Traditionsverein FC Rastatt 04 das letzte Ticket für das traditionsreiche Hallenfußballturnier, das am 29. Januar in der Niederbühler Sporthalle ausgetragen wird. Heute um 9 Uhr werden in den Räumlichkeiten des Badischen Tagblatts die vier Vierer-Gruppen ausgelost, wobei die drei Verbandsligisten SV Bühlertal, SV 08 Kuppenheim und 1. SV Mörsch sowie der bestplatzierteste Landesligist (Rastatter SC/DJK/4.) als Gruppenköpfe gesetzt sind. Die restlichen fünf Landesligisten (VfB Bühl, FC Durmersheim, RW Elchesheim, Spvgg Ottenau und SV Sinzheim) werden dann den jeweiligen Gruppen zugelost. Gesetzt für den BT-Mittelbaden-Cup sind auch der Gastgeber SV Niederbühl/Donau und der Titelverteidiger FV Muggensturm. Bereits zuvor qualifiziert hatten sich der FV Steinmauern (Zweiter der Hardtmeisterschaft hinter Elchesheim), der SV Weitenung (Stadtmeister Bühl), der FV Baden-Oos (Baden-Badener Stadtmeister) und der TSV Loffenau (Zweiter bei den Murgtalmeisterschaften hinter Ottenau). Bei den Rastatter Stadtmeisterschaften setzte sich gestern der A-Kreisligist FC 04 im Finale gegen den eine Klasse tiefer angesiedelten FV Rautental mit 2:0 durch. Im Spiel um Platz drei behielt der Rastatter SC/DJK gegen den OSV Rastatt mit 5:2 die Oberhand. Der Landesligist stellte mit Christian Höschele auch den besten Turnierspieler sowie mit Dennis Hildenbrand (sechs Treffer) den Torschützenkönig. Zum besten Torhüter wurde Marcel Bernabe vom SC Wintersdorf gewählt. Der 1. SV Mörsch ist beim eigenen Mitternachtsturnier seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Der Verbandsligist setzte sich beim ESG-Hallenfußball-Cup im Endspiel gegen Fortuna Kirchfeld (Landesliga Mittelbaden) mit 4:3 durch und durfte sich über einen Gutschein für eine Brauereibesichtigung bei Hatz-Moninger freuen. Mladen Tesanovic vom Endspielgegner zählte ebenso zum Kreis der besten Torschützen des Turniers wie Tobias Gauder und Dominik Riedel (beide 1. SV Mörsch), die jeweils sechs Treffer erzielten. Zudem wurde Riedel von den Verantwortlichen der teilnehmenden Teams zum besten Spieler des Turniers gewählt. Über die Auszeichnung zum besten Torhüter durfte sich ein gelernter Stürmer freuen: Christof Leiss, eigentlich Angreifer der ersten Mörscher Mannschaft, sorgte als mitspielender Schlussmann für Furore. Ebenfalls sein eigenes Turnier gewann der FC Obertsrot. Zum dritten Mal sicherte sich der A-Kreisligist den Badenova-Wanderpokal. Als zu dominierend entpuppte sich im Turnierverlauf die Mannschaft des Gastgebers, die ungeschlagen ins Finale einzog. Gegner SV Staufenberg schlug sich in diesem zwar wacker, hatte letztendlich jedoch keine Chance - 3:1 hieß es bei Abpfiff für den FC Obertsrot. Mesut Eren von Türkiyemspor Selbach wurde mit zehn Treffern erfolgreichster Torjäger, nur ein Tor weniger erzielte der Obertsroter Eric Gerstner. (hu/bor)

