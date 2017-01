Mit Hüftfeger zum Sieg Am Sonntag fand in Tübingen die baden-württembergische Einzel-Meisterschaft im Judo in der Altersklasse unter 21 Jahren statt. In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm startete der Sinzheimer Judoka Joel Keppler. Im Finale traf der Sinzheimer auf den Judoka Lukas Veit vom TV Cannstatt. Zu Beginn sicherte sich Keppler als Erster beherzt seinen Griff, attackierte sofort mit einem Hüftfeger, und versuchte den Gegner direkt am Boden zu fixieren. Im weiteren Kampfverlauf widersetzte sich Keppler am Boden dem Ansatz einer Würgetechnik Veiths. Aufgrund einer Kombination aus einer Fußtechnik und seiner Spezialtechnik - dem Hüftfeger -, wofür er die volle Wertung erhielt, konnte er den Sieg frühzeitig nach Sinzheim holen. Trainer Christian Schnäbele zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seines Kämpfers.(red)

