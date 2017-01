Tara Walz holt fünfmal Gold

"Besonders am Sonntag war der Zuspruch enorm", berichtet Andrea Mohr vom Organisationsteam und fügt glücklich hinzu: "Organisatorisch lief alles perfekt." Mit besonders vielen Startern war der Gastgeber vertreten. Alleine 56 Aktive gingen für den RTV an den Start. Darunter auch die beiden Zwillinge Laura und Paula Schuller, die zum zweiten Mal beim Heimspiel in Rastatt mit dabei waren. Mit großem Erfolg: Laura sicherte bereits am Samstag zwei erste Plätze über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen. Ihre Schwester Paula belegte am Samstag ebenfalls Podestplätze. "Ich schwimme am liebsten Kraul", berichtet die talentierte achtjährige am Rande des Schwimmfestes. Gemeinsam mit ihrer Schwester ging sie am Samstag drei und am Sonntag gleich viermal an den Start. "Wenn der eigene Name aufgerufen wird und man zum Startblock kommt, dann sind wir ziemlich nervös", berichten die beiden Grundschülerinnen.

In insgesamt 45 Wettkämpfen wurden am Samstag und Sonntag knapp 1800 Einzelstarts gezählt. Hinzu kamen 51 Staffelwettkämpfe, die bei den Sportlern und Zuschauern immer am beliebtesten sind. Höhepunkt des Schwimmfestes war in diesem Jahr die 8 x 50 Meter Mixed-Freistil-Staffel, bei der um den Wanderpokal der Stadt Rastatt geschwommen und vom SV Mannheim gewonnen wurde.

Auf die besten Schwimmerinnen und Schwimmer warteten insgesamt rund 50 Ehrenpreise. "Viele sind nach Jahrgängen gestaffelt, so dass auch jüngere Teilnehmer Preise gewinnen können", berichtet Mohr.

Das Rastatter Neujahrsschwimmfest ist für alle Starter traditionell die erste Standortbestimmung im neuen Jahr. Erfolgreichste Teams waren am Wochenende neben dem gastgebenden Rastatter TV der SV Mannheim und der TV Bühl. Die Mannheimer sicherten sich insgesamt 85 Gold-, 67 Silber- und 46 Bronzemedaillen. Erfolgreichste Rastatter Starterin war die 17-jährige Tara Walz, die sich gleich fünf Goldmedaillen sicherte. Sie schlug über 50 Meter Brust (35,87 Sekunden) ebenso als Erste an, wie über 200 Meter Brust (2:52,56), 100 Meter Freistil (1:04,70), 100 Meter Brust (1:17,93) und 200 Meter Lagen (2:40,36). Weitere Goldmedaillen holten: Vivien Belichenko (Jahrgang 2006) über 100 Meter Schmetterling (1:37,13), Elias Focht (Jahrgang 2000) über 200 Meter Brust (2:43,38) und 200 Meter Schmetterling (3:00,81), Luisa Hohenstein (Jahrgang 2005) über 100 Meter Lagen (1:26,31), Alina Mohr (Jahrgang 1999) über 200 Meter Schmetterling (2:50,03), Cengiz Schroll (Jahrgang 2004) über 50 Meter Brust (38,02), 100 Meter Brust (1:22,90) und 200 Meter Brust (3:02,94), Laura Schuller (Jahrgang 2008) über 100 Meter Lagen (1:48,54), 50 Meter Schmetterling (51,86) und 50 Meter Brust (52,72), Paula Schuller (Jahrgang 2008) über 50 Meter Rücken 50,75 und 50 Meter Freistil (42,37), Steffen Schwarzbach (Jahrgang 2000) über 50 Meter Rücken (32,62) und 200 Meter Rücken (2:43,85) sowie Leon Sergin (Jahrgang 2005) über 100 Meter Schmetterling (2:09,43).(sb)