Jede Menge Derbys unterm Hallendach Von Moritz Hirn Als Musikmanager kann sich Herbert Nold seit zig Jahrzehnten auf seine gute Nase für Showtalente verlassen, gestern hat er zudem bewiesen, dass er durchaus auch über ein glückliches Händchen verfügt: Zusammen mit Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Baden-Baden Rastatt, zog der Abteilungsleiter Fußball des SV Niederbühl/Donau die Gruppeneinteilung für den 36. BT-Mittelbaden-Cup aus der Losbox. Das Ergebnis: Beim Fußballspektakel unterm Dach der Niederbühler Sporthalle kommt es am Sonntag zu einigen rassigen Derbys und interessanten Duellen nach dem Motto David gegen Goliath. "Wir hoffen auf Platz zwei in der Gruppe und damit den Einzug ins Viertelfinale", sagte Nold nach dem Blick aufs fertige Tableau, das gestern Morgen in den Räumlichkeiten des Badischen Tagblatts und unter den wachsamen Augen von Susanne Pennekamp und Sabrina Harbrecht aus der BT-Marketingabteilung sowie Sportredakteur Moritz Hirn festgezurrt wurde. Die Hoffnungen auf ein Weiterkommen in Gruppe D sind durchaus realistisch: Abgesehen vom topgesetzten Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim hat der Veranstalter mit dem Bühler Stadtmeister SV Weitenung und dem TSV Loffenau (Zweiter der Murgtalmeisterschaft) machbare Gegner vor der Brust. Und selbst gegen die favorisierten "Nullachter" hat der SVN in dieser Hallensaison schon gut ausgesehen: Bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften besiegten die Niederbühler den Lokalrivalen im Sechsmeterschießen - und wurden am Ende Bezirksmeister. Dass der SVN den Heimvorteil nutzen und am Ende den Pokal in die Höhe stemmen kann, davon geht Nold aber nicht aus. Dafür kommt seiner Meinung nach eher der 1. SV Mörsch infrage. Der Verbandsliga-Aufsteiger ist als Kopf der Gruppe C gesetzt und hat durchaus einige Edeltechniker in den Reihen. Das gilt allerdings auch für die Landesligisten Rot-Weiß Elchesheim und SV Sinzheim sowie den Kurstadtmeister FV Baden-Oos, die ebenfalls um die Plätze eins und zwei in der Gruppe kämpfen - und damit um ein Ticket fürs Viertelfinale. Auf dem Papier recht ausgeglichen gestalten sich die Vorrundenbegegnungen in der Gruppe B: Der Rastatter SC/DJK - als bester Landesligist des Bezirks ist das Team als Gruppenkopf gesetzt - dribbelt und trickst mit dem Ligakonkurrenten und Murgtalmeister Spvgg Ottenau, dem Titelverteidiger FV Muggensturm und dem FV Steinmauern um die Wette. Den RSC hat Fußball-Fachmann Nold im Kampf um den Pott übrigens auch ganz vorne auf der Rechnung: "Die haben richtig starke Hallenspieler!" Volksbank-Chef Thomas Pörings will sich in Sachen Siegertipp nicht festlegen lassen, freut sich aber, "dass auch immer wieder die vermeintlich Kleinen für Aufsehen sorgen". Vier absolute Traditionsvereine komplettieren das 16er-Feld in Gruppe A, wobei schon früh im Turnierverlauf ein echter Kracher auf die Zuschauer wartet. Thomas Pörings zauberte mit dem Aufeinandertreffen des Verbandsligisten SV Bühlertal und dem Landesligisten VfB Bühl ein ewig junges Duell aus der Losbox. Ebenfalls in der Landesliga aktiv ist der FC Phönix Durmersheim, der es neben den zwei Teams aus dem Süden des Bezirks mit den Hallenspezialisten vom frischgebackenen Barockstadtmeister FC Rastatt 04 zu tun bekommt. Eröffnet wird der Budenzauber um 10 Uhr mit der Begegnung SV Bühlertal gegen FC Rastatt 04. Danach geht es beim traditionellen Höhepunkt der Hallensaison nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um jede Menge Preisgeld. Für den Sieger lobt die Volksbank Baden-Baden Rastatt 700 Euro aus, für die Plätze zwei, drei und vier werden 400, 300 und 200 Euro ausgeschüttet. Für den besten Turnierspieler, den besten Keeper und den Torschützenkönig gibt es je 150 Euro.

